Понад $90 млрд на 10 років: потреба у відновленні енергетики України зросла на 34%

енергетика
Енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, як дозволить безпекова ситуація / Pixabay

Згідно з п’ятою оцінкою завданих збитків та потреб у відновленні України (RDNA5), енергетичний сектор країни потребує $90,6 млрд на відновлення та модернізацію протягом наступних десяти років. Потреба зросла на 34%.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Про руйнування енергетичного сектору та відновлення

"Порівняно з попередньою оцінкою нинішня потреба зросла на 34%. З перших місяців повномасштабної війни енергетичний сектор став однією з пріоритетних цілей Росії. Звіт RDNA5 чітко демонструє масштаб цих руйнувань. І він допомагає нам планувати відновлення", - наголосив Шмигаль.

За даними п’ятої оцінки завданих збитків та потреб у відновленні (RDNA5), найбільша частина коштів - $71 млрд, майже 80% від загальної потреби - потрібна для відновлення та модернізації генераційних потужностей. Ще $6,4 млрд необхідні для теплового господарства, $5,2 млрд - на газотранспортну інфраструктуру, і $4,6 млрд — на нафтогалузь, включно з переробкою.

Для швидкого відновлення енергетики у 2026 році потрібно $4,9 млрд. Утім, Україна планує не лише відновити зруйноване, а створити сучасну енергосистему, здатну гарантувати безпеку та стійкість на десятиліття вперед.

У рамках цього процесу разом зі Світовим банком країна готує оновлену Енергетичну стратегію, яка визначить нове бачення розвитку сектору та чітку дорожню карту відновлення та модернізації енергетики.

Фото 2 — Понад $90 млрд на 10 років: потреба у відновленні енергетики України зросла на 34%
Фото: Урядовий портал

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко також зазначила, що потреба у відновленні та відбудові України становить 588 млрд доларів США. Оцінка здійснена станом на кінець грудня 2025 року, і не враховує руйнувань січня - лютого 2026.

Зазначається, що збитки лише за 2025 рік становлять 64 млрд доларів. Темпи руйнувань прискорилися більше ніж вдвічі.

"Найбільших руйнувань Росія завдавала житловому сектору, транспортній і логістичній інфраструктурі та енергетиці", - наголосила Свириденко.

Зауважимо, минулого року тодішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що відновлення України після завершення війни може обійтися в 500 мільярдів євро. Заморожені російські активи мають стати одним з ключових джерел фінансування відбудови нашої країни.

Автор:
Ольга Опенько