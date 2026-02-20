Українська енергетика отримає 6 ТЕЦ та понад 600 млн євро підтримки від міжнародних партнерів - Шмигаль

Українська делегація на засіданні Міжнародного енергетичного агентства у Парижі домовилася про фінансову підтримку енергетичного сектору на суму понад 600 млн євро та отримання щонайменше 6 виведених з експлуатації ТЕЦ і ТЕС для українських станцій.

Як пише Delo.ua, про це поінформував міністр енергетики Денис Шмигаль.

Результати роботи української делегації

Українська делегація досягла низки домовленостей щодо підтримки енергетичного сектору України та відновлення ключових станцій.

Фінансова підтримка:

Внески до Фонду підтримки енергетики України склали понад 250 млн євро.

США погодили окрему програму допомоги через проєкт SPARK на суму 276 млн доларів.

Франція надала 71 млн євро гуманітарної підтримки, які будуть надані протягом 2026 року.

Обладнання та відновлення станцій:

Домовленості з Латвією, Австрією, Фінляндією, Хорватією, Францією та Німеччиною щодо постачання щонайменше 6 виведених з експлуатації ТЕЦ та ТЕС в Україну.

Обладнання буде оперативно переміщене та змонтоване, що дозволить швидко відновити роботу станцій, зруйнованих війною, і забезпечити українців теплом.

Міжнародна співпраця:

Підписано Дорожню карту з Францією у сфері цивільної ядерної енергетики.

Укладено меморандум з Канадою щодо співпраці у сфері енергетики.

Разом із країнами Балтії, Польщею, Фінляндією, Данією та Норвегією започатковано Регіональну платформу координації енергетичної стійкості для північно-східного флангу ЄС, щоб спільно реагувати на ризики та виклики.

Організаційні ініціативи:

Створюється single energy pipeline - нова архітектура координації допомоги, яка дозволить швидше надходити ресурсам, узгоджувати номенклатуру з потребами України та підвищувати ефективність їх використання.

Дипломатичні зустрічі:

Делегація провела переговори з представниками ЄС, США, Великої Британії, Данії, Канади, Латвії, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Фінляндії та Франції.

Результати засідання закріплюють міжнародну підтримку України у сфері енергетики та прискорюють відновлення ключових енергетичних об’єктів.

Нагадаємо, через наслідки масованих ракетно-дронових атак в усіх регіонах України 21 листопада застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії.

Крім того, унаслідок російських атак в Україні пошкоджені усі великі теплові та гідроелектростанції. Експорт електроенергії наразі не здійснюється. Уся вироблена електрика спрямовується виключно на потреби внутрішнього споживання.