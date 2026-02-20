- Категория
Украинская энергетика получит 6 ТЭЦ и более 600 млн евро поддержки от международных партнеров - Шмыгаль
Украинская делегация на заседании Международного энергетического агентства в Париже договорилась о финансовой поддержке энергетического сектора на сумму свыше 600 млн. евро и получении по меньшей мере 6 выведенных из эксплуатации ТЭЦ и ТЭС для украинских станций.
Как пишет Delo.ua, об этом проинформировал министр энергетики Денис Шмыгаль.
Результаты работы украинской делегации
Украинская делегация достигла ряда договоренностей по поддержке энергетического сектора Украины и возобновлению ключевых станций.
Финансовая поддержка:
- Взносы в Фонд поддержки энергетики Украины составили более 250 млн. евро.
- США согласовали отдельную программу помощи через проект SPARK на сумму 276 млн. долларов.
- Франция предоставила 71 млн евро гуманитарной поддержки, которые будут предоставлены в течение 2026 года.
Оборудование и восстановление станций:
- Договоренности с Латвией, Австрией, Финляндией, Хорватией, Францией и Германией о поставке не менее 6 выведенных из эксплуатации ТЭЦ и ТЭС в Украину.
- Оборудование будет оперативно перемещено и смонтировано, что позволит быстро возобновить работу станций, разрушенных войной, и обеспечить тепло тепло украинцев.
Международное сотрудничество:
- Подписана Дорожная карта с Францией в сфере гражданской ядерной энергетики.
- Заключен меморандум с Канадой о сотрудничестве в сфере энергетики.
- Наряду со странами Балтии, Польшей, Финляндией, Данией и Норвегией, основывается на Региональной платформе координации энергетической устойчивости для северо-восточного фланга ЕС, чтобы совместно реагировать на риски и вызовы.
Организационные инициативы:
- Создается single energy pipeline – новая архитектура координации помощи, которая позволит быстрее поступать ресурсам, согласовывать номенклатуру с потребностями Украины и повышать эффективность их использования.
Дипломатические встречи:
- Делегация провела переговоры с представителями ЕС, США, Великобритании, Дании, Канады, Латвии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии и Франции.
Результаты заседания закрепляют международную поддержку Украины в сфере энергетики и ускоряют обновление ключевых энергетических объектов.
Напомним, из-за последствий массированных ракетно-дроновых атак во всех регионах Украины 21 ноября применяются меры ограничения потребления электроэнергии.
Кроме того, в результате российских атак в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Экспорт электроэнергии пока не производится. Все произведенное электричество направляется исключительно на нужды внутреннего потребления.