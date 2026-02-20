Украинская энергетика получит 6 ТЭЦ и более 600 млн евро поддержки от международных партнеров - Шмыгаль

Украинская делегация на заседании Международного энергетического агентства в Париже договорилась о финансовой поддержке энергетического сектора на сумму свыше 600 млн. евро и получении по меньшей мере 6 выведенных из эксплуатации ТЭЦ и ТЭС для украинских станций.

Как пишет Delo.ua, об этом проинформировал министр энергетики Денис Шмыгаль.

Результаты работы украинской делегации

Украинская делегация достигла ряда договоренностей по поддержке энергетического сектора Украины и возобновлению ключевых станций.

Финансовая поддержка:

Взносы в Фонд поддержки энергетики Украины составили более 250 млн. евро.

США согласовали отдельную программу помощи через проект SPARK на сумму 276 млн. долларов.

Франция предоставила 71 млн евро гуманитарной поддержки, которые будут предоставлены в течение 2026 года.

Оборудование и восстановление станций:

Договоренности с Латвией, Австрией, Финляндией, Хорватией, Францией и Германией о поставке не менее 6 выведенных из эксплуатации ТЭЦ и ТЭС в Украину.

Оборудование будет оперативно перемещено и смонтировано, что позволит быстро возобновить работу станций, разрушенных войной, и обеспечить тепло тепло украинцев.

Международное сотрудничество:

Подписана Дорожная карта с Францией в сфере гражданской ядерной энергетики.

Заключен меморандум с Канадой о сотрудничестве в сфере энергетики.

Наряду со странами Балтии, Польшей, Финляндией, Данией и Норвегией, основывается на Региональной платформе координации энергетической устойчивости для северо-восточного фланга ЕС, чтобы совместно реагировать на риски и вызовы.

Организационные инициативы:

Создается single energy pipeline – новая архитектура координации помощи, которая позволит быстрее поступать ресурсам, согласовывать номенклатуру с потребностями Украины и повышать эффективность их использования.

Дипломатические встречи:

Делегация провела переговоры с представителями ЕС, США, Великобритании, Дании, Канады, Латвии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии и Франции.

Результаты заседания закрепляют международную поддержку Украины в сфере энергетики и ускоряют обновление ключевых энергетических объектов.

Напомним, из-за последствий массированных ракетно-дроновых атак во всех регионах Украины 21 ноября применяются меры ограничения потребления электроэнергии.

Кроме того, в результате российских атак в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Экспорт электроэнергии пока не производится. Все произведенное электричество направляется исключительно на нужды внутреннего потребления.