Украинская энергетика получит 6 ТЭЦ и более 600 млн евро поддержки от международных партнеров - Шмыгаль

ТЭЦ
Более 600 млн евро и 6 ТЭЦ для Украины / Правительственный портал

Украинская делегация на заседании Международного энергетического агентства в Париже договорилась о финансовой поддержке энергетического сектора на сумму свыше 600 млн. евро и получении по меньшей мере 6 выведенных из эксплуатации ТЭЦ и ТЭС для украинских станций.

Как пишет Delo.ua, об этом проинформировал министр энергетики Денис Шмыгаль.

Результаты работы украинской делегации

Украинская делегация достигла ряда договоренностей по поддержке энергетического сектора Украины и возобновлению ключевых станций.

Финансовая поддержка:

  • Взносы в Фонд поддержки энергетики Украины составили более 250 млн. евро.
  • США согласовали отдельную программу помощи через проект SPARK на сумму 276 млн. долларов.
  • Франция предоставила 71 млн евро гуманитарной поддержки, которые будут предоставлены в течение 2026 года.

Оборудование и восстановление станций:

  • Договоренности с Латвией, Австрией, Финляндией, Хорватией, Францией и Германией о поставке не менее 6 выведенных из эксплуатации ТЭЦ и ТЭС в Украину.
  • Оборудование будет оперативно перемещено и смонтировано, что позволит быстро возобновить работу станций, разрушенных войной, и обеспечить тепло тепло украинцев.

Международное сотрудничество:

  • Подписана Дорожная карта с Францией в сфере гражданской ядерной энергетики.
  • Заключен меморандум с Канадой о сотрудничестве в сфере энергетики.
  • Наряду со странами Балтии, Польшей, Финляндией, Данией и Норвегией, основывается на Региональной платформе координации энергетической устойчивости для северо-восточного фланга ЕС, чтобы совместно реагировать на риски и вызовы.

Организационные инициативы:

  • Создается single energy pipeline – новая архитектура координации помощи, которая позволит быстрее поступать ресурсам, согласовывать номенклатуру с потребностями Украины и повышать эффективность их использования.

Дипломатические встречи:

  • Делегация провела переговоры с представителями ЕС, США, Великобритании, Дании, Канады, Латвии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии и Франции.

Результаты заседания закрепляют международную поддержку Украины в сфере энергетики и ускоряют обновление ключевых энергетических объектов.

Напомним, из-за последствий массированных ракетно-дроновых атак во всех регионах Украины 21 ноября применяются меры ограничения потребления электроэнергии.

Кроме того, в результате российских атак в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Экспорт электроэнергии пока не производится. Все произведенное электричество направляется исключительно на нужды внутреннего потребления.

Автор:
Ольга Опенько