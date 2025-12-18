Украине официально разрешили еще несколько лет использовать старые теплоэлектростанции и котельные

Энергетическое сообщество позволило Украине эксплуатировать большие сжигающие установки (ТЭС, ТЭЦ) по упрощенным нормам до конца 2028 года, чтобы поддержать стабильность энергосистемы во время военного положения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Минэнерго .

Сообщается, что соответствующее решение принято по итогам проходящего в Вене 23-го заседания Совета министров ЕС.

Позицию Украины на заседании представлял заместитель министра энергетики Николай Колесник, выступивший на выступлении: энергетическая инфраструктура Украины продолжает находиться под непрерывными российскими атаками, которые привели к значительным повреждениям генерирующего оборудования и другой энергетической инфраструктуры.

В министерстве подчеркнули, что Украина остается полностью приверженной гармонизации своего законодательства с правовой системой ЕС, однако масштабная российская вооруженная агрессия создала форс-мажорные обстоятельства, что оказало серьезное влияние на реализацию НПСВ. Ситуация усугубляется значительными потерями мощностей по производству энергии.

Колесник подчеркнул, что ключевым приоритетом сейчас является максимальное использование всей доступной генерации.

По его словам, каждый энергоблок имеет критическое значение для обеспечения людей светом и теплом, а также недопущения гуманитарной катастрофы в условиях постоянных атак врага на энергосистему.

Согласно европейским правилам, Украина должна уже сейчас или в ближайшее время закрыть или существенно обновить старые станции, чтобы они не загрязняли окружающую среду.

Но из-за войны делать дорогостоящий ремонт или строить новые блоки сейчас невозможно — энергию нужно производить на том, что есть, чтобы у людей было светло и тепло.

Как отметил ранее и. министра энергетики Украины Артем Некрасов, из-за ежедневных обстрелов энергосистемы и снижения пропускной способности сетей отмена графиков отключений света в Украине пока невозможна.

Напомним, правительство утвердило Государственную целевую программу энергетической модернизации предприятий теплоснабжения до 2030 года. Ее внедрение – один из обязательных и стратегических шагов на пути к евроинтеграции.