- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Украине утвердили программу энергетической модернизации предприятий теплоснабжения: что в ней
Правительство утвердило Государственную целевую программу энергетической модернизации предприятий теплоснабжения до 2030 года. Ее внедрение – один из обязательных и стратегических шагов на пути к евроинтеграции.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.
Программа предусматривает стимулирование предприятий централизованного теплоснабжения к применению энергоэффективных мероприятий.
Программа разработана во исполнение инициативы Европейского Союза Ukraine Facility и Плана приоритетных действий правительства на 2025 год.
Что предусмотрено
Как отмечают в Минразвития, в рамках программы в течение следующих пяти лет предусмотрено:
- разработка и обновление схем теплоснабжения населенных пунктов;
- достижение 100% коммерческого учета тепловой энергии в 15 тыс. зданиях;
- капитальный ремонт и реконструкцию объектов сферы теплоснабжения в системах централизованного теплоснабжения;
- модернизацию 35 тыс. тепловых вводов благодаря установке индивидуальных тепловых пунктов;
- реконструкция и капитальный ремонт 2,5 тыс. км тепловых сетей;
- модернизацию и/или подключение источников тепловой энергии и другие меры.
Финансирование программы будет осуществляться с помощью международных доноров, местных бюджетов и других источников. После завершения военного положения в Украине средства на программу будут также выделяться из государственного бюджета.
Напомним, правительство поддержало законопроект, предусматривающий обязательную установку индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в зданиях, присоединенных к системам централизованного теплоснабжения.