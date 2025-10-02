В Украине утвердили программу энергетической модернизации предприятий теплоснабжения: что в ней

Правительство утвердило Государственную целевую программу энергетической модернизации предприятий теплоснабжения до 2030 года. Ее внедрение – один из обязательных и стратегических шагов на пути к евроинтеграции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Программа предусматривает стимулирование предприятий централизованного теплоснабжения к применению энергоэффективных мероприятий.

Программа разработана во исполнение инициативы Европейского Союза Ukraine Facility и Плана приоритетных действий правительства на 2025 год.

Что предусмотрено

Как отмечают в Минразвития, в рамках программы в течение следующих пяти лет предусмотрено:

разработка и обновление схем теплоснабжения населенных пунктов;

достижение 100% коммерческого учета тепловой энергии в 15 тыс. зданиях;

капитальный ремонт и реконструкцию объектов сферы теплоснабжения в системах централизованного теплоснабжения;

модернизацию 35 тыс. тепловых вводов благодаря установке индивидуальных тепловых пунктов;

реконструкция и капитальный ремонт 2,5 тыс. км тепловых сетей;

модернизацию и/или подключение источников тепловой энергии и другие меры.

Финансирование программы будет осуществляться с помощью международных доноров, местных бюджетов и других источников. После завершения военного положения в Украине средства на программу будут также выделяться из государственного бюджета.

Напомним, правительство поддержало законопроект, предусматривающий обязательную установку индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в зданиях, присоединенных к системам централизованного теплоснабжения.