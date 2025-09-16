Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Читати українською

Установка индивидуальных тепловых пунктов в домах с централизованным отоплением станет обязательной

Индивидуальный тепловой пункт
Минразвития инициирует обязательную установку индивидуальных тепловых пунктов в зданиях

Правительство поддержало законопроект, предусматривающий обязательную установку индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в зданиях, присоединенных к системам централизованного теплоснабжения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

В ведомстве отмечают, что это решение станет важным шагом к модернизации тепловой инфраструктуры и повышению ее энергоэффективности.

Регулировать потребление тепла

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) – это компактный автоматизированный комплекс, устанавливаемый непосредственно в доме и регулирующий подачу тепла и горячей воды именно для этого объекта. Он получает теплоноситель из центральной сети и через теплообменники передает тепло системам отопления и водоснабжения здания.

В Минразвития подчеркивают, что ИТР будут обеспечивать дома стабильным отоплением и горячей водой, позволят гибко регулировать потребление тепловой энергии и снижать счета жильцов.

Кроме того, современные ИТР позволят людям получать более качественные услуги и меньше платить, а общинам – сделать систему теплоснабжения более устойчивой и энергоэффективной.

Что изменится?

Установка индивидуальных тепловых пунктов станет ключевым элементом модернизации систем централизованного отопления. ИТР будут обязательными для всех зданий, подключенных к централизованному отоплению, а обслуживать их теплотранспортирующие организации. Это позволит снизить потери, оптимизировать потребление и повысить качество услуг для людей.

Законопроект также предусматривает усовершенствование порядка формирования тарифов, чтобы затраты на установление ИТР включались в тариф на транспортировку тепловой энергии. В дополнение будут разработаны:

  • порядок установки и обслуживания ИТР,
  • типовой договор для потребителей,
  • правила определения технической возможности их установки и подготовки объектов к отопительному сезону.

Напомним, Кабмин утвердил комплекс мер по подготовке к отопительному сезону и обеспечению стабильной работы критической инфраструктуры. Это включает в себя ремонтные работы, накопление топливных запасов, а также подготовку жилых домов, больниц и другие организационно-технические мероприятия.

Автор:
Светлана Манько