Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,23

--0,05

EUR

48,50

+0,10

Готівковий курс:

USD

41,25

41,17

EUR

48,60

48,45

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Встановлення індивідуальних теплових пунктів у будинках з централізованим опаленням стане обов’язковим

Індивідуальний тепловий пункт
Мінрозвитку ініціює обовʼязкове встановлення індивідуальних теплових пунктів у будівлях

Уряд підтримав законопроєкт, який передбачає обов’язкове встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у будівлях, приєднаних до систем централізованого теплопостачання.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

У відомстві зауважують, що це рішення стане важливим кроком до модернізації теплової інфраструктури та підвищення її енергоефективності.

Регулювати споживання тепла

Індивідуальний тепловий пункт (ІТП) - це компактний автоматизований комплекс, який встановлюється безпосередньо в будинку і регулює подачу тепла та гарячої води саме для цього об’єкта. Він отримує теплоносій із центральної мережі й через теплообмінники передає тепло системам опалення та гарячого водопостачання будівлі.

У Мінрозвитку підкреслюють, що ІТП забезпечуватимуть будинки стабільним опаленням і гарячою водою, дозволять гнучко регулювати споживання теплової енергії та знижувати рахунки мешканців.

Крім того, сучасні ІТП дозволять людям отримувати якісніші послуги й менше платити, а громадам - зробити систему теплопостачання більш стійкою та енергоефективною.

Що зміниться?

Встановлення індивідуальних теплових пунктів стане ключовим елементом модернізації систем централізованого опалення. ІТП будуть обов’язковими для всіх будівель, підключених до централізованого опалення, а обслуговуватимуть їх теплотранспортуючі організації. Це дозволить знизити втрати, оптимізувати споживання й підвищити якість послуг для людей.

Законопроєкт також передбачає удосконалення порядку формування тарифів, щоб витрати на встановлення ІТП включалися у тариф на транспортування теплової енергії. На додаток будуть розроблені:

  • порядок встановлення та обслуговування ІТП, 
  • типовий договір для споживачів, 
  • правила визначення технічної можливості їх встановлення та підготовки об’єктів до опалювального сезону.

Нагадаємо, Кабмін затвердив комплекс заходів для підготовки до опалювального сезону та забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури. Це включає ремонтні роботи, накопичення паливних запасів, а також підготовку житлових будинків, лікарень та інші організаційно-технічні заходи.

Автор:
Світлана Манько