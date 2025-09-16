Встановлення індивідуальних теплових пунктів у будинках з централізованим опаленням стане обов’язковим

Уряд підтримав законопроєкт, який передбачає обов’язкове встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у будівлях, приєднаних до систем централізованого теплопостачання.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

У відомстві зауважують, що це рішення стане важливим кроком до модернізації теплової інфраструктури та підвищення її енергоефективності.

Регулювати споживання тепла

Індивідуальний тепловий пункт (ІТП) - це компактний автоматизований комплекс, який встановлюється безпосередньо в будинку і регулює подачу тепла та гарячої води саме для цього об’єкта. Він отримує теплоносій із центральної мережі й через теплообмінники передає тепло системам опалення та гарячого водопостачання будівлі.

У Мінрозвитку підкреслюють, що ІТП забезпечуватимуть будинки стабільним опаленням і гарячою водою, дозволять гнучко регулювати споживання теплової енергії та знижувати рахунки мешканців.

Крім того, сучасні ІТП дозволять людям отримувати якісніші послуги й менше платити, а громадам - зробити систему теплопостачання більш стійкою та енергоефективною.

Що зміниться?

Встановлення індивідуальних теплових пунктів стане ключовим елементом модернізації систем централізованого опалення. ІТП будуть обов’язковими для всіх будівель, підключених до централізованого опалення, а обслуговуватимуть їх теплотранспортуючі організації. Це дозволить знизити втрати, оптимізувати споживання й підвищити якість послуг для людей.

Законопроєкт також передбачає удосконалення порядку формування тарифів, щоб витрати на встановлення ІТП включалися у тариф на транспортування теплової енергії. На додаток будуть розроблені:

порядок встановлення та обслуговування ІТП,

типовий договір для споживачів,

правила визначення технічної можливості їх встановлення та підготовки об’єктів до опалювального сезону.

Нагадаємо, Кабмін затвердив комплекс заходів для підготовки до опалювального сезону та забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури. Це включає ремонтні роботи, накопичення паливних запасів, а також підготовку житлових будинків, лікарень та інші організаційно-технічні заходи.