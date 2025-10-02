Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

+0,08

EUR

48,37

+0,07

Готівковий курс:

USD

41,30

41,21

EUR

48,80

48,65

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні затвердили програму енергетичної модернізації підприємств теплопостачання: що у ній

ТЕЦ
Фото: "Київтеплоенерго"

Уряд затвердив Державну цільову програму енергетичної модернізації підприємств теплопостачання до 2030 року. Її впровадження - один з обов'язкових та стратегічних кроків на шляху до євроінтеграції.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Зазначається, що програма передбачає стимулювання підприємств централізованого теплопостачання до застосування енергоефективних заходів. 

Програма розроблена на виконання ініціативи Європейського Союзу Ukraine Facility та Плану пріоритетних дій уряду на 2025 рік.

Що передбачено

Як зауважують у Мінрозвитку, у межах програми упродовж наступних п’яти років передбачено:

  • розроблення та оновлення схем теплопостачання населених пунктів;
  • досягнення 100% комерційного обліку теплової енергії у 15 тис. будівлях;
  • капітальний ремонт і реконструкції об’єктів сфери теплопостачання в системах централізованого теплопостачання;
  • модернізацію 35 тис. теплових вводів завдяки встановленню індивідуальних теплових пунктів;
  • реконструкцію та капітальний ремонт 2,5 тис. км теплових мереж;
  • модернізацію та/або підключення джерел теплової енергії та інші заходи.

Фінансування програми відбуватиметься за допомогою міжнародних донорів, місцевих бюджетів та інших джерел. Після завершення воєнного стану в Україні кошти на програму також виділятимуться з державного бюджету.

Нагадаємо, уряд підтримав законопроєкт, який передбачає обов’язкове встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у будівлях, приєднаних до систем централізованого теплопостачання.

Автор:
Світлана Манько