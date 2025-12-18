Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

+0,15

EUR

49,63

--0,04

Готівковий курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,90

49,72

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україні офіційно дозволили ще кілька років використовувати старі теплоелектростанції та котельні

тец
Україні дозволили роботу ТЕС без екологічних обмежень до 2028 року

Енергетичне співтовариство дозволило Україні експлуатувати великі спалювальні установки (ТЕС, ТЕЦ) за спрощеними нормами до кінця 2028 року, щоб підтримати стабільність енергосистеми під час воєнного стану.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Міненерго.

Повідомляється, що відповідне рішення ухвалено за підсумками 23-го засідання Ради міністрів ЕС, що проходить у Відні.

Позицію України на засіданні представляв заступник міністра енергетики Микола Колісник, який під час виступу заявив: енергетична інфраструктура України продовжує перебувати під безперервними російськими атаками, що призвели до значних пошкоджень генеруючого обладнання та іншої енергетичної інфраструктури.

У міністерстві наголосили, що Україна залишається повністю відданою гармонізації свого законодавства з правовою системою ЄС, однак масштабна російська збройна агресія створила форс-мажорні обставини, що серйозно вплинуло на реалізацію НПСВ. Ситуація погіршується значними втратами потужностей з виробництва енергії.

Колісник підкреслив, що ключовим пріоритетом зараз є максимальне використання всієї доступної генерації.

За його словами, кожен енергоблок має критичне значення для забезпечення людей світлом і теплом, а також для недопущення гуманітарної катастрофи в умовах постійних атак ворога на енергосистему.

Згідно з європейськими правилами, Україна мала б уже зараз або найближчим часом закрити чи суттєво оновити старі станції, щоб вони не забруднювали довкілля.

Але через війну робити дорогий ремонт або будувати нові блоки зараз неможливо — енергію потрібно виробляти на тому, що є, аби в людей було світло та тепло.

Як зазначив раніше в.о. міністра енергетики України Артем Некрасов, через щоденні обстріли енергосистеми та зниження пропускної здатності мереж скасування графіків відключень світла в Україні наразі неможливе.

Нагадаємо, уряд затвердив Державну цільову програму енергетичної модернізації підприємств теплопостачання до 2030 року. Її впровадження - один з обов'язкових та стратегічних кроків на шляху до євроінтеграції.

Автор:
Тетяна Бесараб