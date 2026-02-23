Запланована подія 2

Более $90 млрд на 10 лет: потребность в восстановлении энергетики Украины выросла на 34%

энергетика
Энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, как разрешит ситуация безопасности / Pixabay

Согласно пятой оценке нанесенного ущерба и потребностей в восстановлении Украины (RDNA5), энергетический сектор страны нуждается в $90,6 млрд на восстановление и модернизацию в течение следующих десяти лет. Потребность выросла на 34%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

О разрушении энергетического сектора и восстановлении

"По сравнению с предварительной оценкой, нынешняя потребность выросла на 34%. С первых месяцев полномасштабной войны энергетический сектор стал одной из приоритетных целей России. Отчет RDNA5 четко демонстрирует масштаб этих разрушений. И он помогает нам планировать восстановление", - подчеркнул Шмыгаль.

По данным пятой оценки нанесенного ущерба и потребностей в восстановлении (RDNA5), наибольшая часть средств - $71 млрд, почти 80% от общей потребности - необходима для восстановления и модернизации генерационных мощностей. Еще $6,4 млрд необходимы для теплового хозяйства, $5,2 млрд – на газотранспортную инфраструктуру, и $4,6 млрд – на нефтеотрасль, включая переработку.

Для быстрого восстановления энергетики в 2026 году нужно $4,9 млрд. Впрочем, Украина планирует не только восстановить разрушенное, но и создать современную энергосистему, способную обеспечить безопасность и устойчивость на десятилетия вперед.

В рамках этого процесса, вместе с Всемирным банком, страна готовит обновленную Энергетическую стратегию, которая определит новое видение развития сектора и четкую дорожную карту восстановления и модернизации энергетики.

Фото: Правительственный портал

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко также отметила, что потребность в восстановлении и восстановлении Украины составляет 588 млрд долларов США. Оценка осуществлена по состоянию на конец декабря 2025 года и не учитывает разрушений января - февраля 2026 года.

Отмечается, что ущерб только за 2025 год составляет 64 млрд долларов. Темпы разрушений ускорились более чем вдвое.

"Наибольшие разрушения Россия наносила жилому сектору, транспортной и логистической инфраструктуре и энергетике", - подчеркнула Свириденко.

Заметим, в прошлом году премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что восстановление Украины после завершения войны может обойтись в 500 миллиардов евро. Замороженные российские активы должны стать одним из ключевых источников финансирования восстановления нашей страны.

Автор:
Ольга Опенько