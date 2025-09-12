Банки обязали предоставлять правдивую информацию об условиях участия в программах кэшбэка: кого касается

Антимонопольный комитет Украины предоставил обязательные для рассмотрения рекомендации по предотвращению нарушений законодательства о защите от недобросовестной конкуренции десяти банковским учреждениям Украины по кэшбэк-программам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отсутствие информации об условиях, ограничениях или исключениях

В ведомстве отмечают, что банковский кэшбэк стал одним из распространенных инструментов стимулирования потребителей пользоваться услугами определенного банка, имеющего собственные кэшбэк-программы, функционирующие как на постоянной основе, так и в пределах временных маркетинговых акций.

О предложениях "кэшбэка" потребители узнают из мобильного приложения, рекламы на официальных вебсайтах, в социальных сетях и т.д. Регулятор нашел случаи, когда такие сообщения могут не содержать полной и/или точной информации об условиях, ограничениях и исключениях участия в указанных программах лояльности.

"Отсутствие в таких сообщениях четкой информации об условиях, ограничениях или исключениях участия в кэшбэк-программах может вводить потребителей в заблуждение, в результате чего потребитель может его не получить. Поэтому обеспечение надлежащего информирования об условиях кэшбэк-программ необходимо для принятия потребителями обоснованного решения по участию в таких программах", - отмечают в .

О каких банках идет речь

В целях недопущения случаев введения потребителей в заблуждение АМКУ предлагает банковским учреждениям, а именно: АО "Ощадбанк"; АО КБ "ПриватБанк"; АО "Креди Агриколь Банк"; АО "Южный"; АО "ПУМБ"; АО "Райффайзен Банк"; АО "Сенс Банк"; АО "Универсал Банк"; АКБ "Индустриалбанк"; ПАО "МТБ Банк" указывать в указанных сообщениях полную/точную/правдивую информацию об условиях участия в кэшбэк-программах, в частности, в части наличия ограничений и/или исключений.

По мнению регулятора, такая важная информация должна распространяться непосредственно в тексте сообщений, а в случае большого объема банкам целесообразно предусматривать активную гиперссылку или QR-код, по которому можно осуществить переход к конкретным условиям, ограничениям и/или исключениям в таких программах.

Также банкам целесообразно указать в разделе, который касается ограничений по участию в кэшбэк-программах, информацию, что расчеты путем наложенного платежа не подпадают под условия начисления кэшбэка (в случае наличия такого условия).

Отдельно в АМКУ отметили, что банковским учреждениям следует распространять доступным образом информацию о субъектах хозяйствования, у которых можно приобрести товар/заказать услугу и т.п. и получить кэшбэк.

Регулятор убежден, что подобные меры будут способствовать обеспечению добросовестной конкуренции на рынке банковских услуг.

О результатах рассмотрения рекомендаций банковские учреждения должны уведомить АМКУ в 30-дневный срок со дня их получения.

Напомним, в июле 2025 года по программе " Национальный кэшбэк " государство выплатило украинцам 507 млн грн за покупку товаров отечественного производства.