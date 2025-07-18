Антимонопольный комитет оштрафовал банк на 8 млн грн: в чем причина

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал АО "Акционерный банк "Радабанк" на 8,17 млн. грн. за информационное нарушение.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

Отмечается, что регулятор принял решение, признавшее, что АО «АБ «Радабанк» совершило два нарушения в виде представления информации в неполном объеме.

В рамках осуществления контроля за соблюдением субъектами законодательства о защите экономической конкуренции АМКУ направил в адрес банка два требования об обстоятельствах получения клиентом банковской гарантии.

Однако "Радабанк" не выполнил законные требования и предоставил информацию в неполном объеме, чем совершил нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

За указанные нарушения на финансовое учреждение наложен штраф в общем размере 8 173 340 грн.

О Радобанке

Национальный банк Украины 3 декабря 1993 года зарегистрировал "Межотраслевой коммерческий Земельный банк Агрос" с местом расположения в городе Хмельницкий.

4 февраля 1997 он был перерегистрирован НБУ в связи с изменением названия на ЗАО АБ "Радабанк" и начал деятельность на финансовом рынке Днепропетровщины.

30 ноября 2018 года – изменение наименования Банка. Новое название Банка - Акционерное общество "Акционерный банк "Радабанк" (АО "АБ "Радабанк").

Акционеры банка есть Городницкий Владимир Игоревич, Городницкая Татьяна Игоревна, Городницкий Игорь Зиновьевич и Сысенко Вадим Анатольевич.

В июле 2020 года Татьяна Городницкая увеличила долю в уставном капитале РадаБанка с 30,205% до 62,205% за счет прямого отчуждения права собственности на пакет акций ее братом Владимиром Городницким.

Доля в уставном капитале Владимира Городницкого сократилась с 54,565% до 22,565%.

По данным НБУ, на 1 мая 2020 года по размеру общих активов "Радабанк" занимал 39 место (2,237 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

В январе 2025 года НБУ оштрафовал Радабанк на 2 млн грн за нарушение требований по применению риск-ориентированного подхода.