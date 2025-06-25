"Киевводоканал" и "Аптека низких цен": АМКУ оштрафовал компании на 23,3 млн. грн.

24 июня 2025 г. состоялось заседание Антимонопольного комитета Украины, на котором было принято 5 решений о нарушении конкурентного законодательства в действиях субъектов хозяйствования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

Киевводоканал получил 10 млн грн штрафа

Отмечается, что регулятор признал действия ЧАО "АК "Киевводоканал", заключающиеся в разработке и применении правил приема сточных вод абонентов в систему канализации города Киева, нарушением законодательства о защите экономической конкуренции посредством злоупотребления монопольным положением на рынке услуги по централизованному водоотводу.

За указанное нарушение ЧАО "АК "Киевводоканал" оштрафовано на 10 095 500 грн. и обязано прекратить нарушение и устранить его последствия в течение 2-х месяцев с момента получения решения.

Другим решением АМКУ признала действия исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) нарушением конкурентного законодательства в виде легитимации нарушения ЧАО "АК "Киевводоканал".

Горсовет обязан в двухмесячный срок со дня получения решения прекратить нарушение конкурентного законодательства.

Искажение результатов торгов

Следующие два решения АМКУ касались нарушений в действиях хозяйствующих субъектов относительно совершения антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов.

Так ЧП "Щит Безопасности" и ДчП "Рекламатаун" согласовывали свое поведение с целью устранения конкуренции между ними в процедуре закупки охранных услуг, проведенной КП "Киевпасстранс" в 2018 году.

За указанные действия АМКУ оштрафовала ЧП "Щит Безопасности" и ДчП "Рекламатаун" на 662 508 грн.

Также ООО "РКИ — Консалтинг" и ООО "НПО "Ромсат" заговорили во время их участия в торгах на закупку испытательных и измерительных устройств и аппаратов (система для обеспечения проведения испытаний радиооборудования), проведенных ГП "Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации7 и защиты прав потребления".

За указанное нарушение ООО "ГКИ — Консалтинг" и ООО "НПО "Ромсат" оштрафованы на 10 318 091 грн.

Кроме того, регулятор признал действия ООО "МВВ Инструментс" нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в виде распространения вводящей в заблуждение информации путем сообщения на фасаде аптечного заведения ложных сведений "Аптека низких цен".

За указанное нарушение ООО "МВИ Инструментс" оштрафовано на 2 282 758 грн.

Напомним, АМКУ оштрафовал ООО "АБЗ1" и ООО "Тринити — Групп" на 25 млн грн за сговор при закупке асфальтобетонных смесей для КП "Киевтеплоэнерго" в 2023-2024 годах.