Антимонопольный комитет оштрафовал две компании на 6,1 млн грн: в чем причина

Антимонопольный комитет Украины 19 июня оштрафовал ООО "ФК "Гелиос" и ООО "ФК "Инвестохилс Веста" на 6,1 млн грн за искажение результатов аукционов по продаже активов 15 неплатежеспособных банков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

Указанные компании принимали участие в аукционах на международной платформе First Financial Network, где по заказу Фонда гарантирования вкладов физических лиц продавали права требования и другие имущественные права по кредитным договорам, а также дебиторскую задолженность банков.

ООО «ФК «Гелиос» и ООО «ФК «Инвестохилс Веста» приняли участие в аукционах по реализации активов 15 банков, признанных неплатежеспособными.

Активы, реализуемые в составе лотов, касаются кредитных договоров и договоров обеспечения по кредитным договорам сотен предприятий, осуществлявших свою хозяйственную деятельность в различных сферах экономики, в частности, на рынках по производству и реализации сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, электротоваров, строительных материалов.

Начальная цена реализации лотов составляла около 4 млрд грн.

"АМКУ установил факты, свидетельствующие о совместном, скоординированном поведении ООО «ФК «Гелиос» и ООО «ФК «Инвестохиллс Веста», единстве их экономических интересов и, как следствие, отсутствии конкуренции между ними при участии в этих аукционах", — отметили в регуляторе.

Поэтому АМКУ признал действия ООО «ФК «Гелиос» и ООО «ФК «Инвестохилс Веста» нарушением конкурентного законодательства и оштрафовал их на 6 113 464 грн.

Напомним, АМКУ оштрафовал ООО "АБЗ1" и ООО "Тринити — Групп" на 25 млн грн за сговор при закупке асфальтобетонных смесей для КП "Киевтеплоэнерго" в 2023-2024 годах.