Антимонопольний комітет оштрафував дві компанії на 6,1 млн грн: у чому причина

Антимонопольний комітет України 19 червня оштрафував ТОВ "ФК "Геліос" і ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" на 6,1 млн грн за спотворення результатів аукціонів з продажу активів 15 неплатоспроможних банків.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Зазначається, що згадані компанії брали участь в аукціонах на міжнародній платформі First Financial Network, де на замовлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб продавали права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, а також дебіторську заборгованість банків.

ТОВ «ФК «Геліос» і ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» взяли участь у аукціонах з реалізації активів 15 банків, які були визнанні неплатоспроможними.

Активи, які реалізовувались у складі лотів, стосуються кредитних договорів та договорів забезпечення за кредитними договорами сотень підприємств, що здійснювали свою господарську діяльність в різних сферах економіки, зокрема, на ринках з виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції, продуктів харчування, електротоварів, будівельних матеріалів.

Початкова ціна реалізації лотів складала майже 4 млрд грн.

"АМКУ встановив факти, які свідчать про спільну, скоординовану поведінку ТОВ «ФК «Геліос» і ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста», єдність їх економічних інтересів та, як наслідок, відсутність конкуренції між ними під час участі в цих аукціонах", - зауважили у регуляторі.

Тому АМКУ визнав дії ТОВ «ФК «Геліос» і ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» порушенням конкурентного законодавства та оштрафував їх на 6 113 464 грн.

Нагадаємо, АМКУ оштрафував ТОВ “АБЗ1” і ТОВ “Трініті - Груп” на 25 млн грн за змову під час закупівлі асфальтобетонних сумішей для КП “Київтеплоенерго” у 2023–2024 роках.