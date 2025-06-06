АМКУ оштрафував компанію групи Nova за незаконне придбання логістичного бізнесу

Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф у розмірі 643 666 грн на компанію "Нова девелоп", що входить до групи Nova, співвласниками якої є Володимир Поперешнюк і Вячеслав Климов.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення АМКУ.

Рішення ухвалено 5 червня. Порушення полягало у придбанні контролю над логістичною компанією "Бест логістик груп" без попереднього дозволу регулятора.

Як пояснює АМКУ, "Нова девелоп" отримала контроль над активами "Бест логістик груп", не погодивши угоду з комітетом, що є обов’язковою процедурою при концентрації бізнесу. Після накладення санкції компанія узаконила операцію, отримавши відповідний дозвіл.

Окремий штраф у розмірі 1,043 млн грн було накладено на АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Магістрат інвест", що належить бізнесмену Володимиру Фенику. Фонд без згоди АМКУ набув контроль над часткою "Бест логістик груп", яка надає йому понад 50% голосів у керівному органі компанії.

Лише після сплати штрафу фонд також отримав дозвіл на здійснення правочину.

"Бест логістик груп" зареєстрована у Львові у вересні 2017 року. За даними YouControl, у 2023 році виторг компанії скоротився на 25% — до 26,4 млн грн, а чистий збиток сягнув 31,7 млн грн.

Станом на сьогодні 50% компанії належить венчурному фонду "Магістрат інвест", ще 40% — фонду "Фрімонт". Решта 10% записані на підприємницю з Івано-Франківська Галину Мохнаткіну.

Як свідчать дані аналітичної системи Contr Agent, "Нова Девелоп" – нове підприємство, зареєстроване у травні 2023 року. Дозвіл на придбання частки "Нова Девелоп" "Нова пошта" отримала від АМКУ у лютому 2024 року.