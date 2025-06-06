АМКУ оштрафовал компанию группы Nova за незаконное приобретение логистического бизнеса

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф в размере 643 666 грн на компанию "Новая девелоп", входящую в группу Nova, совладельцами которой Владимир Поперешнюк и Вячеслав Климов.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение АМКУ.

Решение было принято 5 июня. Нарушение заключалось в приобретении контроля над логистической компанией "Бест логистик групп" без предварительного разрешения регулятора.

Как объясняет АМКУ, "Новая девелоп" получила контроль над активами "Бест логистик групп", не согласовав соглашение с комитетом, что является обязательной процедурой при концентрации бизнеса. После наложения санкции компания узаконила сделку, получив соответствующее разрешение.

Отдельный штраф в размере 1,043 млн грн был наложен на АО "Закрытый недиверсифицированный" венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Магистрат инвест", принадлежащий бизнесмену Владимиру Фенику. Фонд без согласия АМКУ приобрел контроль над долей "Бест логистик групп", которая дает ему более 50% голосов в руководящем органе компании.

Только после уплаты штрафа фонд также получил разрешение на осуществление сделки.

"Бест логистик групп" зарегистрирован во Львове в сентябре 2017 года. По данным YouControl, в 2023 году выручка компании сократилась на 25% — до 26,4 млн грн, а чистый убыток достиг 31,7 млн грн.

На сегодня 50% компании принадлежит венчурному фонду "Магистрат инвест", еще 40% — фонду "Фримонт". Остальные 10% записаны на предпринимательницу из Ивано-Франковска Галину Мохнаткину.

Как свидетельствуют данные аналитической системы Contr Agent, "Новая Девелоп" – новое предприятие, зарегистрированное в мае 2023 года. Разрешение на приобретение части "Новая Девелоп" "Новая почта" получила от АМКУ в феврале 2024 года.