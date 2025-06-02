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"Новая почта" объяснила ситуацию с ограничением на отправку с наложенным платежом

Новая почта
"Новая почта" объяснила ограничения на отправление/Новая почта

В ответ на информационный резонанс в сети и СМИ относительно якобы ограничения возможности отправки посылок с наложенным платежом, компания "Новая почта" предоставила официальное разъяснение, в котором заверила, что никаких лимитов на количество отправлений или получений не введено.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ЧП.

Как отмечают в "Новой почте", цель компании — обеспечить легкий и удобный доступ к услугам для всех клиентов, в том числе тех, кто занимается торговлей.

В то же время, из-за повышения контроля предпринимательской деятельности со стороны государства, логистические и финансовые операторы вынуждены внедрять новые процедуры в соответствии с действующим законодательством.

В частности, финансовый партнер компании — сервис NovaPay — в соответствии с Законом Украины №361-IX, обязан осуществлять финансовый мониторинг.

Ранее "Новая почта" объясняла, что с 1 июня 2025 года физические лица, осуществляющие продажу товаров с наложенным платежом через NovaPay, могут провести не более пяти транзакций на сумму до 30 тысяч гривен в месяц.

Фото 2 — "Новая почта" объяснила ситуацию с ограничением на отправку с наложенным платежом

Превышение этого лимита будет считаться предпринимательской деятельностью. В таком случае NovaPay может потребовать регистрации в качестве ФЛП или предоставления документального подтверждения, что сделки не носят предпринимательский характер.

Фото 3 — "Новая почта" объяснила ситуацию с ограничением на отправку с наложенным платежом

В Новой почте советуют тем, кто планирует системную торговлю, открыть ФЛП или выбрать другую легальную форму хозяйственной деятельности. Компания готова оперативно заключать договоры на предоставление услуг доставки и денежных переводов, что позволит избежать ограничений и упростить бизнес-процессы.

Новые правила введены по требованию закона Украины №361-IX о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, согласно которому финансовые сервисы обязаны проверять клиентов на критерии риска.

Автор:
Татьяна Гойденко