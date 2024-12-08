Украинские банки планируют усилить финмониторинг для операций на сумму более 100 тысяч

На следующей неделе украинские банки могут заключить общий меморандум, который введет унифицированные практики проверки клиентов и мониторинг финансовых операций. В документе предусмотрено снижение месячного лимита транзакций, после которого в случае неподтвержденных доходов будет применяться усиленный контроль.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли. Киев, 12 декабря, офлайн Забронировать участие

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Ожидается, что с 1 января 2025 установят лимит в 150 тысяч гривен в месяц, а с июля — снизят его до 100 тысяч гривен. Это коснется не только P2P-переводов между картами, но и операций по реквизитам IBAN.

Ранее, в октябре 2024 года, Нацбанк временно ограничил объем исходящих P2P-переводов до 150 тысяч гривен в месяц на одного клиента в пределах одного банка. В то же время, эти ограничения не касаются счетов волонтеров или лиц с доходами, превышающими лимит.

По словам источника, первый месяц нацбанковских ограничений показал, что объем P2P-операций снизился на 5,2 млрд грн, однако одновременно переводы IBAN выросли на 4 млрд грн.

ИФ пишет, что инициатива получила поддержку обеих банковских ассоциаций – НАБУ (Независимая ассоциация банков Украины) и АУБ (Ассоциация украинских банков). По предварительным данным, около половины банков уже одобрили этот проект. Предполагается, что меморандум заменит действующие ограничения НБУ, действие которых истекает 1 апреля 2025 года.

По информации центробанка, только 2% клиентов превышают установленный лимит, но новые цели — уменьшить теневые операции и использование фиктивных счетов.

Ограничение карточных переводов от НБУ

Напомним, Национальный банк Украины решил установить с 1 октября временно на пол года лимит в 150 тысяч гривен в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (также известные как P2P, C2С)

В регуляторе говорят, что 98% клиентов ежемесячно совершают переводы, не превышающие указанную сумму, поэтому граждане не почувствуют изменений.

Доступной остается возможность осуществить перевод по реквизитам IBAN, даже если лимит будет исчерпан.

К тому же, его не будут применять, если официальные доходы за месяц превышают сумму установленного ограничения.