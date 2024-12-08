Українські банки планують посилити фінмоніторинг для операцій на суму понад 100 тисяч

Наступного тижня українські банки можуть укласти спільний меморандум, який запровадить уніфіковані практики перевірки клієнтів і моніторингу фінансових операцій. У документі передбачено зниження місячного ліміту транзакцій, після якого у випадку непідтверджених доходів застосовуватиметься посилений контроль.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Очікується, що з 1 січня 2025 року встановлять ліміт у 150 тисяч гривень на місяць, а з липня — знизять його до 100 тисяч гривень. Це торкнеться не лише P2P-переказів між картками, але й операцій за реквізитами IBAN.

Раніше, у жовтні 2024 року, Нацбанк тимчасово обмежив обсяг вихідних P2P-переказів до 150 тисяч гривень на місяць на одного клієнта в межах одного банку. Водночас ці обмеження не стосуються рахунків волонтерів або осіб із доходами, що перевищують ліміт.

За словами джерела, перший місяць нацбанківських обмежень показав, що обсяг P2P-операцій знизився на 5,2 млрд грн, однак одночасно перекази IBAN зросли на 4 млрд грн.

ІФ пише, що ініціатива отримала підтримку обох банківських асоціацій — НАБУ (Незалежна асоціація банків України) та АУБ (Асоціація українських банків). За попередніми даними, близько половини банків вже схвалили цей проєкт. Передбачається, що меморандум замінить чинні обмеження НБУ, дія яких завершується 1 квітня 2025 року.

За інформацією центробанку, лише 2% клієнтів перевищують встановлений ліміт, але нові заходи мають на меті зменшити тіньові операції та використання фіктивних рахунків.

Обмеження карткових переказів від НБУ

Нагадаємо, Національний банк України вирішив встановити з 1 жовтня тимчасово на пів року ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб "з карти на карту" (також відомі як P2P, C2С)

У регуляторі кажуть, що 98% клієнтів щомісяця здійснюють перекази, які не перевищують зазначену суму, тому громадяни не відчують змін.

Доступною залишається можливість здійснити переказ за реквізитами IBAN, навіть якщо ліміт буде вичерпано.

До того ж його не будуть застосовувати, якщо офіційні доходи за місяць перевищують суму встановленого обмеження.