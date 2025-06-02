"Нова пошта" пояснила ситуацію з обмеженням на відправлення з післяплатою

У відповідь на інформаційний резонанс у мережі та ЗМІ щодо нібито обмеження можливості відправлення посилок з післяплатою, компанія "Нова пошта" надала офіційне роз’яснення, в якому запевнила, що жодних лімітів на кількість відправлень чи отримань не запроваджено.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення НП.

Як наголошують у "Новій пошті", мета компанії — забезпечити легкий та зручний доступ до послуг для всіх клієнтів, зокрема для тих, хто займається торгівлею.

Водночас через підвищення контролю підприємницької діяльності з боку держави, логістичні й фінансові оператори змушені впроваджувати нові процедури відповідно до чинного законодавства.

Зокрема, фінансовий партнер компанії — сервіс NovaPay — відповідно до закону України №361-IX, зобов’язаний здійснювати фінансовий моніторинг. Якщо фізична особа регулярно отримує великі суми післяплати, NovaPay має право тимчасово призупинити фінансові операції до моменту отримання пояснень щодо походження коштів.

Раніше "Нова пошта" пояснювала, що з 1 червня 2025 року фізичні особи, які здійснюють продаж товарів із післяплатою через NovaPay, можуть провести не більше п’яти транзакцій на суму до 30 тисяч гривень на місяць.

Перевищення цього ліміту вважатиметься підприємницькою діяльністю. У такому випадку NovaPay може вимагати реєстрації як ФОП або надання документального підтвердження, що операції не мають підприємницького характеру.

У "Новій пошті" радять тим, хто планує системну торгівлю, відкрити ФОП або обрати іншу легальну форму господарської діяльності. Компанія готова оперативно укладати договори на надання послуг доставки та грошових переказів, що дозволить уникнути обмежень і спростити бізнес-процеси.

Нові правила запроваджені на вимогу закону України №361-IX про запобігання та протидію відмиванню доходів, згідно з яким фінансові сервіси зобов'язані перевіряти клієнтів на критерії ризику.