"Новая почта" намерена выкупить из аренды Львовский инновационный терминал "ЛЕО"

ООО "Новая почта", являющаяся крупнейшим логистическим оператором Украины из группы NOVA, собралось приобрести зарегистрированное во Львовской области ООО "Нова Девелоп".

Разрешение на это дал Антимонопольный комитет Украины.

"Дано разрешение ООО "НОВА ПОЧТА" на приобретение доли в уставном капитале ООО "НОВА ДЕВЕЛОП", что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении.

Как свидетельствуют данные аналитической системы Contr Agent, "Нова Девелоп" – новое предприятие, зарегистрированное в мае 2023 года. Его владельцем пока является львовский бизнесмен Владимир Феник, соучредитель группы Globus, занимающейся жилищным и коммерческим строительством, передает Liga.net.

"Нова Девелоп" является правопреемником ООО "Бест Логистик Групп". Эта компания строила Львовский инновационный терминал "ЛЕО" Новой почты.

Отмечается, что с 2019 года объект в пользовании ЧП на праве аренды, но в 2023 году компании договорились заменить сторону договора, и арендодателем стало ООО "Нова Девелоп". Таким образом, покупая "Нова Девелоп", "Новая почта" станет владельцем своего сортировочного терминала.

Справка:

Львовский инновационный терминал был открыт 20 сентября 2019 года и стал третьим после КИТа (Киевского инновационного терминала) и ХИТа (Хмельницкого инновационного терминала) инновационным терминалом "Новой Почты". Терминал во Львове получил название ЛЕО – Легкость. Эффективность. Оперативность.

Общая площадь терминала – около 15 тыс. кв метров.

Напомним, в январе группа компаний "Новая почта" сменила название на NOVA. Такое решение связано с тем, что фирма расширила свой функционал и вышла за пределы предоставления только почтовых услуг.

Добавим, что группа NOVA состоит из таких компаний: Новая почта в Украине, Nova Post Europe, NovaPay, Nova Global, Supernova Airlines, Nova Digital.

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