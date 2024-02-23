"Нова пошта" має намір викупити з оренди Львівський інноваційний термінал "ЛЕО"

ТОВ "Нова пошта", яка є найбільшим логістичним оператором України з групи NOVA, зібралася придбати зареєстроване у Львівській області ТОВ "Нова Девелоп".

Дозвіл на це дав Антимонопольний комітет України.

"Надано дозвіл ТОВ "НОВА ПОШТА" на придбання частки в статутному капіталі ТОВ "НОВА ДЕВЕЛОП", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства", - йдеться у повідомленні.

Як свідчать дані аналітичної системи Contr Agent, "Нова Девелоп" – нове підприємство, зареєстроване у травні 2023 року. Його власником поки що є львівський бізнесмен Володимир Феник, співзасновник групи Globus, яка займається житловим та комерційним будівництвом, передає Liga.net.

"Нова Девелоп" є правонаступником ТОВ "Бест Логістик Груп". Ця компанія будувала Львівський інноваційний термінал "ЛЕО" Нової пошти.

Зазначається, що з 2019 року об'єкт є в користуванні НП на праві оренди, але у 2023 році компанії домовились замінити сторону договору, і орендодавцем стало ТОВ "Нова Девелоп". Таким чином, купуючи "Нова Девелоп", "Нова пошта" стане власником свого сортувального термінала.

Довідка:

Львівський інноваційний термінал був відкритий 20 вересня 2019 року і став третім після КІТа (Київського інноваційного терміналу) та ХІТа (Хмельницького інноваційного терміналу) інноваційним терміналом "Нової Пошти". Термінал у Львові отримав назву ЛЕО - Легкість. Ефективність. Оперативність.

Загальна площа терміналу – близько 15 тис. кв метрів.

Нагадаємо, у січні група компаній "Нова пошта" змінила назву на NOVA. Таке рішення пов’язано з тим, що фірма розширила свій функціонал і вийшла за межі надання лише поштових послуг.

Додамо, що група NOVA складається з таких компаній: "Нова пошта" в Україні, Nova Post Europe, NovaPay, Nova Global, Supernova Airlines, Nova Digital.

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