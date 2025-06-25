"Київводоканал" та "Аптека низьких цін": АМКУ оштрафував компанії на 23,3 млн грн

24 червня 2025 року відбулось засідання Антимонопольного комітету України, на якому було прийнято 5 рішень щодо порушення конкурентного законодавства у діях суб’єктів господарювання.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Київводоканал отримав 10 млн грн штрафу

Зазначається, що регулятор визнав дії ПрАТ "АК "Київводоканал", які полягають у розробленні та застосуванні правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації міста Києва, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку послуги з централізованого водовідведення.

За вказане порушення ПрАТ "АК "Київводоканал" оштрафовано на 10 095 500 грн та зобов’язано припинити порушення і усунути його наслідки протягом 2-х місяців з моменту одержання рішення.

Іншим рішенням АМКУ визнала дії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) порушенням конкурентного законодавства у вигляді легітимації порушення ПрАТ "АК "Київводоканал".

Міськраду зобов’язано в двомісячний строк з дня отримання рішення припинити порушення конкурентного законодавства.

Спотворення результатів торгів

Наступні два рішення АМКУ стосувались порушень у діях суб’єктів господарювання стосовно вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

Так, ПП "Щит Безпеки" та ДчП "Рекламатаун" узгоджували свою поведінку з метою усунення конкуренції між ними у процедурі закупівлі охоронних послуг, проведеній КП "Київпастранс" у 2018 році.

За вказані дії АМКУ оштрафувала ПП "Щит Безпеки" та ДчП "Рекламатаун" у сумі на 662 508 грн.

Також ТОВ "РКІ – Консалтинг" та ТОВ "НВО "Ромсат" вчинили змову під час їх участі у торгах на закупівлю випробувальних та вимірювальних пристроїв і апаратів (система для забезпечення проведення випробувань радіообладнання), проведених ДП "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" у 2017 році.

За вказане порушення ТОВ "РКІ – Консалтинг" та ТОВ "НВО "Ромсат" оштрафовані на 10 318 091 грн.

Крім того, регулятор визнав дії ТОВ "МВВ Інструментс" порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції у вигляді поширення інформації, що вводить в оману, шляхом повідомлення на фасаді аптечного закладу неправдивих відомостей "Аптека низьких цін".

За вказане порушення ТОВ "МВВ Інструментс" оштрафовано на 2 282 758 грн.

Нагадаємо, АМКУ оштрафував ТОВ “АБЗ1” і ТОВ “Трініті - Груп” на 25 млн грн за змову під час закупівлі асфальтобетонних сумішей для КП “Київтеплоенерго” у 2023–2024 роках.