Антимонопольний комітет оштрафував банк на 8 млн грн: у чому причина

Антимонопольний комітет України оштрафував АТ "Акціонерний банк "Радабанк" на 8,17 млн грн за інформаційне порушення.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Зазначається, що регулятор прийняв рішення, яким визнав, що АТ «АБ «Радабанк» вчинило два порушення у вигляді подання інформації в неповному обсязі.

В рамках здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання законодавства про захист економічної конкуренції АМКУ надіслав на адресу банку дві вимоги про обставини отримання клієнтом банківської гарантії.

Проте "Радабанк" не виконав законні вимоги та надав інформацію в неповному обсязі, чим вчинив порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

За зазначені порушення на фінансову установу накладено штраф у загальному розмірі 8 173 340 грн.

Про Радабанк

Національний банк України 3 грудня 1993 року зареєстрував "Міжгалузевий комерційний Земельний банк Агрос" з місцем розташування в місті Хмельницький.

4 лютого 1997 року він був перереєстрований НБУ у зв’язку із зміною назви на ЗАТ АБ "Радабанк" та почав діяльність на фінансовому ринку Дніпропетровщини.

30 листопада 2018 року — зміна найменування Банку. Нова назва Банку — Акціонерне товариство "Акціонерний банк "Радабанк" (АТ "АБ "Радабанк").

Акціонери банку є Городницький Володимир Ігорович, Городницька Тетяна Ігорівна, Городницький Ігор Зіновійович і Сисенко Вадим Анатолійович.

В липні 2020 року Тетяна Городницька збільшила частку в статутному капіталі РадаБанку з 30,205% до 62,205% за рахунок прямого відчуження права власності на пакет акцій її братом Володимиром Городницьким.

Частка в статутному капіталі Володимира Городницького скоротилася з 54,565% до 22,565%.

За даними НБУ, на 1 травня 2020 року за розміром загальних активів "Радабанк" посідав 39 місце (2,237 млрд грн) серед 75 банків, що діяли в країні.

У січні 2025 року НБУ оштрафував Радабанк на 2 млн грн за порушення вимог щодо застосування ризик-орієнтованого підходу.