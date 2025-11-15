Стартувала програма "Зимова підтримка". Як отримати гроші

З 15 листопада всі українці, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 1000 грн по програмі "Зимова підтримка". Заявки на дітей подають батьки або опікуни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра Юлії Свириденко.

Подати заявку можна двома способами.

Через застосунок "Дія"

Із 15 листопада українці можуть оформити допомогу через застосунок "Дія". Після подання надійде повідомлення про обробку заявки та замовлення виплати. Кошти будуть перераховані на картку "Національний кешбек".

Як отримати допомогу?

Зайдіть у застосунок "Дія" — Сервіси — "Зимова підтримка". Виберіть, для кого призначена виплата, і натисніть Далі. Виберіть картку "Національний кешбек" для виплати. Підтвердьте, що перебуваєте в Україні, і натисніть "Надіслати".

Термін подачі заявок — до 24 грудня 2025 року, а використати кошти можна до 30 червня 2026 року.

Гроші дозволено витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування українського виробництва (за винятком підакцизних товарів), книжкової продукції, благодійні внески або поштові послуги.

Через Приватбанк

Починаючи з 15 листопада до 24 грудня 2025 року клієнти ПриватБанку можуть оформити одноразову державну допомогу “Зимова Підтримка” в "Дії", якщо вони перебувають на території України та мають картку “Національний кешбек”, повідомили в ПриватБанку.

Через "Укрпошту"

Із 18 листопада виплати автоматично отримають пенсіонери та одержувачі соціальних виплат, для яких "Укрпошта" є оператором доставки пенсії чи допомоги. Кошти надійдуть на спеціальний рахунок без додаткових дій.

Ті громадяни, які отримують пенсію на банківський рахунок і не користуються "Дією", можуть подати заявку у відділеннях "Укрпошти" з 18 листопада до 24 грудня 2025 року.

Використати кошти, отримані через "Укрпошту", можна до 25 грудня 2025 року. Вони доступні для купівлі товарів українського виробництва, що реалізуються в мережі Укрпошти, а також для оплати поштових, комунальних послуг і здійснення донатів на Сили Оборони.

Уряд розраховує, що програмою скористаються від 10 до 14 млн українців. Очікувані витрати з бюджету становитимуть близько 14 млрд грн.

Нагадаємо, Володимир Зеленський доручив уряду сформувати комплексну програму зимової підтримки українців, яка має запрацювати вже у грудні.