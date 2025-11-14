Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

+0,03

EUR

48,88

+0,23

Готівковий курс:

USD

42,13

42,00

EUR

49,15

48,93

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Зимова підтримка 2025": як отримати тисячу гривень через "Укрпошту"

"Укрпошта"
"Укрпошта"забезпечить доставку та використання виплат за програмою "Зимова підтримка 2025" / Укрпошта

АТ “Укрпошта” забезпечить доставку та використання виплат за програмою "Зимова підтримка 2025", яка передбачає одноразову виплату у розмірі 1000 гривень для всіх українців, по всій Україні, включно з прифронтовими регіонами.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України

У відомстві нагадують, що у рамках програми "Зимова підтримка 2025" отримати допомогу зможуть усі українці — діти й дорослі, за винятком тих, хто проживає за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

Зміни у програмі

Цьогоріч дія програми буде схожа на програму минулого року, але з невеликими змінами:

  • Пенсіонери, та одержувачі усіх видів державних соціальних виплат, які отримують зазначені виплати через "Укрпошту", а це близько 2 мільйонів громадян, автоматично отримають 1000 гривень допомоги в день виплати пенсії чи соціальної виплати. Тож їм нічого робити не потрібно — лише вирішити, на що вони бажають витратити свою суму, та чекати свій день виплати пенсії. 
  • Усі інші громадяни, які не можуть оформити заявку на отримання виплати через застосунок "Дія" (а таких багато — зокрема люди з інвалідністю, або ті, хто проживає в місцевостях без зв’язку чи не має смартфона), можуть подати заявку на отримання виплати через "Укрпошту" з 18 листопада до 24 грудня включно. Зробити це легко — у будь-якому відділенні або через листоношу.
  • Маломобільні люди, які не мають можливості відвідати відділення "Укрпошти" для подачі заяви, можуть звернутись на гарячу лінію Укрпошти за телефоном 0 800 300 545. Після отримання SMS-повідомлення про нарахування коштів можна звернутися до відділення або дочекатися листоношу вдома.

🪪Які потрібні документи

Для оформлення заявки необхідно мати при собі:

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • ідентифікаційний код (РНОКПП) або відмітку в паспорті про його відсутність;
  • для дітей заявку подають батьки — окремо на кожну дитину (необхідно надати свідоцтво про народження);
  • для законних представників – документ, який посвідчує особу опікуна та документ, що підтверджує призначення опікуна одержувачу допомоги.

Куди витрати гроші

Важливо, що отриману Зимову підтримку 2025 (оформлену через "Дія" чи у відділенні) можна витратити безпосередньо в "Укрпошті":

  • оплатити комунальні послуги;
  • передплатити газету чи журнал;
  • оплатити поштові послуги (посилки, тара, марки);
  • замовити лікарські засоби українського виробництва;
  • придбати товари українського виробництва;
  • зробити донат на ЗСУ.

Нагадаємо, уряд схвалив механізм виплати одноразової допомоги “Зимова підтримка” у розмірі 1000 грн для кожного громадянина, що перебуває в Україні. Подати заявку на отримання виплати можна буде з 15 листопада по 24 грудня 2025 року через застосунок “Дія”.

Автор:
Світлана Манько