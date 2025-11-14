"Зимова підтримка 2025": як отримати тисячу гривень через "Укрпошту"

АТ “Укрпошта” забезпечить доставку та використання виплат за програмою "Зимова підтримка 2025", яка передбачає одноразову виплату у розмірі 1000 гривень для всіх українців, по всій Україні, включно з прифронтовими регіонами.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України

У відомстві нагадують, що у рамках програми "Зимова підтримка 2025" отримати допомогу зможуть усі українці — діти й дорослі, за винятком тих, хто проживає за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

Зміни у програмі

Цьогоріч дія програми буде схожа на програму минулого року, але з невеликими змінами:

Пенсіонери, та одержувачі усіх видів державних соціальних виплат, які отримують зазначені виплати через "Укрпошту", а це близько 2 мільйонів громадян, автоматично отримають 1000 гривень допомоги в день виплати пенсії чи соціальної виплати. Тож їм нічого робити не потрібно — лише вирішити, на що вони бажають витратити свою суму, та чекати свій день виплати пенсії.

Усі інші громадяни, які не можуть оформити заявку на отримання виплати через застосунок "Дія" (а таких багато — зокрема люди з інвалідністю, або ті, хто проживає в місцевостях без зв’язку чи не має смартфона), можуть подати заявку на отримання виплати через "Укрпошту" з 18 листопада до 24 грудня включно. Зробити це легко — у будь-якому відділенні або через листоношу.

Маломобільні люди, які не мають можливості відвідати відділення "Укрпошти" для подачі заяви, можуть звернутись на гарячу лінію Укрпошти за телефоном 0 800 300 545. Після отримання SMS-повідомлення про нарахування коштів можна звернутися до відділення або дочекатися листоношу вдома.

🪪Які потрібні документи

Для оформлення заявки необхідно мати при собі:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код (РНОКПП) або відмітку в паспорті про його відсутність;

для дітей заявку подають батьки — окремо на кожну дитину (необхідно надати свідоцтво про народження);

для законних представників – документ, який посвідчує особу опікуна та документ, що підтверджує призначення опікуна одержувачу допомоги.

Куди витрати гроші

Важливо, що отриману Зимову підтримку 2025 (оформлену через "Дія" чи у відділенні) можна витратити безпосередньо в "Укрпошті":

оплатити комунальні послуги;

передплатити газету чи журнал;

оплатити поштові послуги (посилки, тара, марки);

замовити лікарські засоби українського виробництва;

придбати товари українського виробництва;

зробити донат на ЗСУ.

Нагадаємо, уряд схвалив механізм виплати одноразової допомоги “Зимова підтримка” у розмірі 1000 грн для кожного громадянина, що перебуває в Україні. Подати заявку на отримання виплати можна буде з 15 листопада по 24 грудня 2025 року через застосунок “Дія”.