"Зимова підтримка 2025": як отримати тисячу гривень через "Укрпошту"
АТ “Укрпошта” забезпечить доставку та використання виплат за програмою "Зимова підтримка 2025", яка передбачає одноразову виплату у розмірі 1000 гривень для всіх українців, по всій Україні, включно з прифронтовими регіонами.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України
У відомстві нагадують, що у рамках програми "Зимова підтримка 2025" отримати допомогу зможуть усі українці — діти й дорослі, за винятком тих, хто проживає за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.
Зміни у програмі
Цьогоріч дія програми буде схожа на програму минулого року, але з невеликими змінами:
- Пенсіонери, та одержувачі усіх видів державних соціальних виплат, які отримують зазначені виплати через "Укрпошту", а це близько 2 мільйонів громадян, автоматично отримають 1000 гривень допомоги в день виплати пенсії чи соціальної виплати. Тож їм нічого робити не потрібно — лише вирішити, на що вони бажають витратити свою суму, та чекати свій день виплати пенсії.
- Усі інші громадяни, які не можуть оформити заявку на отримання виплати через застосунок "Дія" (а таких багато — зокрема люди з інвалідністю, або ті, хто проживає в місцевостях без зв’язку чи не має смартфона), можуть подати заявку на отримання виплати через "Укрпошту" з 18 листопада до 24 грудня включно. Зробити це легко — у будь-якому відділенні або через листоношу.
- Маломобільні люди, які не мають можливості відвідати відділення "Укрпошти" для подачі заяви, можуть звернутись на гарячу лінію Укрпошти за телефоном 0 800 300 545. Після отримання SMS-повідомлення про нарахування коштів можна звернутися до відділення або дочекатися листоношу вдома.
🪪Які потрібні документи
Для оформлення заявки необхідно мати при собі:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- ідентифікаційний код (РНОКПП) або відмітку в паспорті про його відсутність;
- для дітей заявку подають батьки — окремо на кожну дитину (необхідно надати свідоцтво про народження);
- для законних представників – документ, який посвідчує особу опікуна та документ, що підтверджує призначення опікуна одержувачу допомоги.
Куди витрати гроші
Важливо, що отриману Зимову підтримку 2025 (оформлену через "Дія" чи у відділенні) можна витратити безпосередньо в "Укрпошті":
- оплатити комунальні послуги;
- передплатити газету чи журнал;
- оплатити поштові послуги (посилки, тара, марки);
- замовити лікарські засоби українського виробництва;
- придбати товари українського виробництва;
- зробити донат на ЗСУ.
Нагадаємо, уряд схвалив механізм виплати одноразової допомоги “Зимова підтримка” у розмірі 1000 грн для кожного громадянина, що перебуває в Україні. Подати заявку на отримання виплати можна буде з 15 листопада по 24 грудня 2025 року через застосунок “Дія”.