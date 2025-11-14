"Зимняя поддержка 2025": как получить тысячу гривен через "Укрпочту"

АО "Укрпочта" обеспечит доставку и использование выплат по программе "Зимняя поддержка 2025", которая предусматривает единовременную выплату в размере 1000 гривен для всех украинцев, по всей Украине, включая прифронтовые регионы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

В ведомстве напоминают, что в рамках программы "Зимняя поддержка 2025" получить помощь смогут все украинцы — дети и взрослые, за исключением проживающих за границей или на временно оккупированных территориях.

Изменения в программе

В этом году действие программы будет похоже на программу в прошлом году, но с небольшими изменениями:

Пенсионеры и получатели всех видов государственных социальных выплат, получающие указанные выплаты через "Укрпочту", а это около 2 миллионов граждан, автоматически получат 1000 гривен помощи в день выплаты пенсии или социальной выплаты. Так что им ничего делать не нужно — только решить, чего они желают потратить свою сумму, и ждать свой день выплаты пенсии.

Все другие граждане, которые не могут оформить заявку на получение выплаты через приложение "Дія" (а таких много — в том числе люди с инвалидностью, или проживающие в местностях без связи или не имеющие смартфона), могут подать заявку на получение выплаты через "Укрпочту" с 18 ноября по 24 декабря включительно. Сделать это легко — в любом отделении или через почтальон.

Маломобильные люди, не имеющие возможности посетить отделение "Укрпочты" для подачи заявления, могут обратиться на горячую линию Укрпочты по телефону 0 800 300 545. После получения SMS-сообщения о начислении средств можно обратиться в отделение или дождаться почтальона дома.

🪪Какие нужные документы

Для оформления заявки необходимо иметь при себе:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код (РНОКПП) или отметку в паспорте о его отсутствии;

для детей заявку подают родители отдельно на каждого ребенка (необходимо предоставить свидетельство о рождении);

для законных представителей – документ, удостоверяющий личность опекуна и документ, подтверждающий назначение опекуна получателю помощи.

Куда потратить деньги

Важно, что полученную Зимнюю поддержку 2025 (оформленную через "Дія" или в отделении) можно потратить непосредственно в "Укрпочте":

оплатить коммунальные услуги;

подписаться на газету или журнал;

оплатить почтовые услуги (посылки, тара, марки);

заказать лекарственные средства украинского производства;

приобрести товары украинского производства;

сделать донат на ВСУ.

Напомним, правительство одобрило механизм выплаты единовременной помощи "Зимняя поддержка" в размере 1000 грн для каждого гражданина, находящегося в Украине. Подать заявку на получение выплаты можно будет с 1 5 ноября по 24 декабря 2025 через приложение "Дія".