Зимова підтримка 2025: в уряді розповіли, коли стартує програма та скільки планують витратити з бюджету

Уряд розраховує, що програмою "Зимова підтримка", яка передбачає виплату 1000 грн для дорослих та дітей і 6500 грн для найбільш вразливих категорій населення, скористаються від 10 до 14 млн українців. Очікувані витрати з бюджету становитимуть близько 14 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко на зустрічі з журналістами, передає "Інтерфакс-Україна".

Вона нагадала, що минулого року цією програмою скористалися понад 14 млн людей.

Тому в уряді очікують, що близько 10 млн українців скористаються програмою, з них до 3 млн заявок буде подано на дітей.

Деталі програми

За словами Свириденко, як і раніше, отримати кошти не зможуть люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном, а заявки на дітей можна буде подати окремо за наявності свідоцтва про народження.

Як і попереднього року, гроші можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліків, книжок, спрямувати на благодійні рахунки ЗСУ або волонтерських фондів.

Коли прийматимуться заявки

Як повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін, орієнтовна дата старту подачі заявок — 15 листопада 2025 року, закрити можливість їх подачі планується 15 грудня.

За словами міністра, загалом отримувачів тієї чи іншої форми держпідтримки в Україні близько 15 млн людей.

Цього року уряд також виділив з держбюджету 4,4 млрд грн на виплати 6500 грн для "тих, хто найбільше потребує підтримки". Ця виплата буде доступна дітям під опікою чи піклуванням, дітям з інвалідністю, дітям-вихованцям прийомних сімей і ДБСТ (в т.ч. діти з інвалідністю), людям з інвалідністю I групи серед ВПО, дітям із малозабезпечених сімей до 18 років, ⁠одиноким пенсіонерам, які отримують надбавку на догляд.

Улютін пояснив, що кошти зараховуватимуться на поточний рахунок із спецрежимом використання або на "Дія.Картку". Їх можна буде використати протягом 180 календарних днів з дати зарахування. Витрати гроші можна буде на одяг, взуття, ліки або вітаміни.

Очікується, що допомогу за цією програмою отримають понад 660 тис. осіб.

Нагадаємо, Володимир Зеленський доручив уряду сформувати комплексну програму зимової підтримки українців, яка має запрацювати вже у грудні.

Зауважимо, минулорічна програма "Зимової єПідтримки" в стала наймасштабнішою фінансовою ініціативою держави. За три місяці лише в "Дії" понад 12 мільйонів українців подали заявки на отримання 1000 гривень допомоги.