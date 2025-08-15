Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Українці масово відкривають "Дія.Картки": до програми доєднався ще один банк

картка, банки
До програми доєднався ще один банк

В Україні стрімко зростає популярність універсальної мультирахункової “Дія.Картки” для отримання державних виплат. Лише за дві доби після запуску в ПриватБанку українці оформили понад 400 тисяч таких карток, а перелік банків-партнерів сервісу розширився – тепер відкрити картку можна і в àбанк.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію" та пресслужбу ПриватБанку.

За даними ПриватБанку, нова цифрова картка дозволяє отримувати кошти в межах різних державних програм на один універсальний рахунок, без потреби оформлювати окремі картки для кожної з них. Відкрити "Дія.Картку" можна всього за кілька кліків у застосунку Приват24. 

Щоб відкрити картку через застосунок "Дія", потрібно оновити додаток, авторизуватись, у розділі "Сервіси" обрати пункт "Дія.Картка", визначити банк і підтвердити дію за допомогою "Дія.Підпису".

Відеоінструкція з покроковим процесом також доступна онлайн на порталі.

Зазначається, що на сьогодні банками-партнерами сервісу є ПриватБанк, monobank, Банк Кредит Дніпро та А-Банк. У Мінцифри зазначають, що в майбутньому перелік партнерів планують розширювати.

Нагадаємо, 13 серпня в Україні запустили "Дія.Картку" - новий зручний спосіб отримання державних виплат. Оформити її можна прямо в смартфоні через застосунок "Дія" або через банки-партнери: ПриватБанк, Monobank та Кредит Дніпро. Незабаром перелік банків розшириться.

Автор:
Тетяна Гойденко