Українці масово відкривають "Дія.Картки": до програми доєднався ще один банк

В Україні стрімко зростає популярність універсальної мультирахункової “Дія.Картки” для отримання державних виплат. Лише за дві доби після запуску в ПриватБанку українці оформили понад 400 тисяч таких карток, а перелік банків-партнерів сервісу розширився – тепер відкрити картку можна і в àбанк.

За даними ПриватБанку, нова цифрова картка дозволяє отримувати кошти в межах різних державних програм на один універсальний рахунок, без потреби оформлювати окремі картки для кожної з них. Відкрити "Дія.Картку" можна всього за кілька кліків у застосунку Приват24.

Щоб відкрити картку через застосунок "Дія", потрібно оновити додаток, авторизуватись, у розділі "Сервіси" обрати пункт "Дія.Картка", визначити банк і підтвердити дію за допомогою "Дія.Підпису".

Відеоінструкція з покроковим процесом також доступна онлайн на порталі.

Зазначається, що на сьогодні банками-партнерами сервісу є ПриватБанк, monobank, Банк Кредит Дніпро та А-Банк. У Мінцифри зазначають, що в майбутньому перелік партнерів планують розширювати.

