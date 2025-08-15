Украинцы массово открывают "Дія.Карту": к программе присоединился еще один банк

В Украине стремительно растет популярность универсальной мультисчетной "Дія.Картки" для получения государственных выплат. Только через двое суток после запуска в ПриватБанке украинцы оформили более 400 тысяч таких карт, а перечень банков-партнеров сервиса расширился – теперь открыть карту можно и в банк.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію" и пресс-службу ПриватБанка.

По данным ПриватБанка, новая цифровая карта позволяет получать средства в пределах различных государственных программ на один универсальный счет, без необходимости оформлять отдельные карты для каждой из них. Открыть "Дія.Карту" можно всего за несколько кликов в приват24.

Чтобы открыть карту через приложение "Дія", нужно обновить приложение, авторизироваться, в разделе "Сервисы" выбрать пункт "Дія.Картка", определить банк и подтвердить действие с помощью "Дія.Підпису".

Видеоинструкция пошагового процесса также доступна онлайн на портале.

Отмечается, что на сегодняшний день банками-партнерами сервиса являются ПриватБанк, monobank, Банк Кредит Днепр и А-Банк. В Минцифры отмечают, что в будущем список партнеров планируют расширять.

