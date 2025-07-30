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Правительство ввело Дія.Картку: выплаты от государства станут более удобными и прозрачными

Действие.
Правительство ввело Действие.

Кабинет министров Украины утвердил запуск Дія.Картку — нового цифрового инструмента для получения государственных выплат.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Карточка призвана объединить все государственные программы денежной поддержки в одном решении. Граждане смогут получать выплаты на специальный цифровой счет, интегрированный в приложение "Дія". Это значительно упростит доступ к помощи и усилит контроль за целевым использованием средств.

По словам премьера, Дія.Картка станет базовым инструментом для таких программ, как "еМалятко", "єКнига", Ветеранский спорт, а также будущей инициативы "Упаковщик школьника". Все эти выплаты имеют четкое целевое назначение, поэтому цифровой формат позволит избежать злоупотреблений и обеспечить прозрачное использование средств.

Кроме того, на Дія.Картку  будут поступать и другие виды выплат — денежная помощь для внутренне перемещенных лиц, пенсии, поддержка по безработице, а также средства по военным облигациям.

Ожидается, что реализация инициативы Дія.Карта позволит уменьшить расходы на администрирование социальных программ и обеспечить лучший надзор за бюджетными средствами.

Картка должна стать единственным инструментом для всех государственных выплат.

Автор:
Татьяна Гойденко