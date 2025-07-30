Уряд запровадив Дія.Картку: виплати від держави стануть зручнішими та прозорішими

Кабінет міністрів України затвердив запуск Дія.Картки — нового цифрового інструмента для отримання державних виплат.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра Юлії Свириденко.

Дія.Картка покликана об’єднати всі державні програми грошової підтримки в одному рішенні. Громадяни зможуть отримувати виплати на спеціальний цифровий рахунок, інтегрований у застосунок «Дія». Це значно спростить доступ до допомоги та водночас посилить контроль за цільовим використанням коштів.

За словами прем’єрки, Дія.Картка стане базовим інструментом для таких програм, як "єМалятко", "єКнига", Ветеранський спорт, а також майбутньої ініціативи "Пакунок школяра". Всі ці виплати мають чітке цільове призначення, тому цифровий формат дозволить уникнути зловживань і забезпечити прозоре використання коштів.

Крім того, на Дія.Картку надходитимуть й інші види виплат — грошова допомога для внутрішньо переміщених осіб, пенсії, підтримка по безробіттю, а також кошти за військовими облігаціями.

Очікується, що реалізація ініціативи Дія.Картка дозволить зменшити витрати на адміністрування соціальних програм і забезпечити кращий нагляд за бюджетними коштами.

Дія.Картка має стати єдиним інструментом для всіх державних виплат.