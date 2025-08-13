Запланована подія 2

В Украине запустили "Дія.Карту": как оформить

В Украине запустили "Дія.Карту"
В Украине запустили "Дія.Карту"

В Украине запустили "Дія.Картку" — новый удобный способ получения государственных выплат. Оформить ее можно прямо в смартфоне через приложение "Дія" или через банки-партнеры: ПриватБанк, Monobank и Кредит Днепр. В скором времени список банков расширится.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дія".

"Действие.Карта" объединяет все государственные выплаты в одной мультисчетной карте, поэтому больше не нужно открывать отдельные карты для каждой помощи. Пользователи могут оплачивать покупки смешанным способом: если на специальном счете не хватает средств, автоматически добавляются собственные деньги.

На "Дія.Картку" уже можно получить "еКнигу", "еМалятко", военные облигации, выплаты ветеранам и по безработице, помощь внутренне перемещенным лицам, пенсии и выплаты от международных организаций. В скором времени прибавится программа "Пакет школяра".

Воспользоваться услугой могут все украинцы от 18 лет, имея паспорт и РНОКПП. В то же время, Национальный кэшбек и "є Восстановление" остаются отдельными сервисами и не входят в "Действие.Карты".

Как оформить "Дія.Карту"

Чтобы оформить карту, нужно обновить приложение "Дія", перейти в раздел "Сервисы" → "Дія.Карта", выбрать банк, подписать согласие и открыть счет.

ПриватБанк уже объявил, что открывает украинцам единую карточку для государственных выплат "Дія.Картка" в "Приват24". Аналогичное объявление сделал соучредитель monobank Олег Гороховский.

Напомним, 30 июля Кабинет министров Украины утвердил запуск "Дія.Картки" - нового цифрового инструмента для получения государственных выплат.

Автор:
Татьяна Гойденко