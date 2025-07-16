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Украинцы купили книг более чем на 91 млн грн за услугу "еКнига" в "Дії"

книги
Украинцы купили книг более чем на 91 млн грн / Depositphotos

За первые шесть месяцев действия государственной программы "еКнига" украинцы приобрели литературу более чем на 91,5 миллиона гривен. Услугой воспользовалось уже 133 776 молодых читателей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Дію".

Программа "еКнига" позволяет гражданам, достигшим совершеннолетия после 1 января 2024 года, получить средства для покупки книг онлайн или в физических книжных магазинах.

Для этого нужно иметь ID-карту или загранпаспорт в приложении Действие и налоговый номер. Потратить денежные средства нужно в течение трех месяцев после зачисления.

По данным Минцифры, 65% участников программы — девушки, а 62% покупок совершаются онлайн. Еженедельно к инициативе приобщается около трех тысяч новых читателей.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо в приложении "Дія" открыть Дія.Карту в разделе "еКнига" и получить зачисление на специальный счет. Программа реализуется Министерством культуры и стратегических коммуникаций совместно с Минцифрой и Украинским институтом книги при поддержке Программы развития ООН в Украине и Правительству Швеции.

Напомним, государственная программа "еКнига", которая позволяет украинцам, которым исполнилось 18 лет, получить финансовую поддержку на приобретение книг на украинском языке заработала в декабре 2024 года.

Автор:
Татьяна Гойденко