Украинцы купили книг более чем на 91 млн грн за услугу "еКнига" в "Дії"

За первые шесть месяцев действия государственной программы "еКнига" украинцы приобрели литературу более чем на 91,5 миллиона гривен. Услугой воспользовалось уже 133 776 молодых читателей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Дію".

Программа "еКнига" позволяет гражданам, достигшим совершеннолетия после 1 января 2024 года, получить средства для покупки книг онлайн или в физических книжных магазинах.

Для этого нужно иметь ID-карту или загранпаспорт в приложении Действие и налоговый номер. Потратить денежные средства нужно в течение трех месяцев после зачисления.

По данным Минцифры, 65% участников программы — девушки, а 62% покупок совершаются онлайн. Еженедельно к инициативе приобщается около трех тысяч новых читателей.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо в приложении "Дія" открыть Дія.Карту в разделе "еКнига" и получить зачисление на специальный счет. Программа реализуется Министерством культуры и стратегических коммуникаций совместно с Минцифрой и Украинским институтом книги при поддержке Программы развития ООН в Украине и Правительству Швеции.

Напомним, государственная программа "еКнига", которая позволяет украинцам, которым исполнилось 18 лет, получить финансовую поддержку на приобретение книг на украинском языке заработала в декабре 2024 года.