"Зимова єПідтримка" скінчилася: на що українці витрачали кошти

Програма "Зимової єПідтримки" в стала наймасштабнішою фінансовою ініціативою держави. За три місяці лише в "Дії" понад 12 мільйонів українців подали заявки на отримання 1 000 гривень допомоги.

Про це повідомляє "Дія".

Більшість коштів українці витратили на покриття першочергових потреб. Найбільшу частку – 57% – спрямували на оплату комунальних послуг. Значна кількість отримувачів витрачала гроші на придбання ліків, українських книжок, а також донати на підтримку ЗСУ та благодійність.

Зазначається, що усі заявки, подані до 28 лютого, будуть опрацьовані, а виплати зараховані. Використати отримані кошти можна аж до кінця 2025 року.

Програму розроблено Міністерством економіки у співпраці з Мінцифри та Мінсоцполітики. У її реалізації також брали участь АТ "Укрпошта", технічний адміністратор інформаційної системи, розрахунковий банк та уповноважені банки.

Нагадаємо, в останній день зими прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що майже 14,4 млн громадян скористалися програмою "Зимова єПідтримка", що є рекордом для державної програми.

Він додав, що попри завершення зимового періоду, деякі ініціативи в межах "Зимової підтримки" продовжать діяти:

Щомісячна доплата вчителям – її отримують майже 500 тисяч педагогів;

Безкоштовне харчування для учнів початкової школи – наразі ним забезпечені понад 1 млн дітей;

– наразі ним забезпечені понад Субсидії на оплату комунальних послуг залишаються в силі;

залишаються в силі; Продовжується прийом заявок на субсидії для ВПО на оренду житла;

на оренду житла; Розширюється програма "Доступні ліки" .

. Популярністю користується програма "єКнига" – уже надійшло понад 108 тисяч заявок.

Шмигаль також анонсував нові програми підтримки українських родин.