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"Зимова єПідтримка" закончилась: на что украинцы тратили средства

"Зимова єПідтримка" закончилась: на что украинцы тратили средства
Фото: "Дія"

Программа "Зимової єПідтримки" стала самой масштабной финансовой инициативой государства. За три месяца только в "Дії" более 12 миллионов украинцев подали заявки на получение 1000 гривен помощи.

Об этом сообщает "Дія".

Большинство средств украинцы потратили на покрытие первоочередных нужд. Наибольшую долю – 57% – направили на оплату коммунальных услуг. Значительное количество получателей тратило деньги на приобретение лекарств, украинских книг, а также донаты на поддержку ВСУ и благотворительность.

Все заявки, поданные до 28 февраля, будут проработаны, а выплаты засчитаны. Использовать полученные средства можно до конца 2025 года.

Программа разработана Министерством экономики в сотрудничестве с Минцифры и Минсоцполитики. В ее реализации также участвовало АО "Укрпочта", технический администратор информационной системы, расчетный банк и уполномоченные банки.

Напомним, в последний день зимы премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что почти 14,4 млн граждан воспользовались программой "Зимової єПідтримки", что является рекордом для государственной программы.

Он добавил, что, несмотря на завершение зимнего периода, некоторые инициативы в рамках "Зимової єПідтримки" продолжат действовать:

  • Ежемесячная доплата учителям – ее получают около 500 тысяч педагогов;
  • Бесплатное питание для учащихся начальной школы   – им обеспечены свыше   1 млн детей;
  • Субсидии на оплату коммунальных услуг   остаются в силе;
  • Продолжается прием заявок на субсидии для ВПЛ   на аренду жилья;
  • Расширяется программа "Доступные лекарства" .
  • Популярностью пользуется программа "єКнига" – уже поступило более 108 тысяч заявок.

Шмыгаль также анонсировал новые программы поддержки украинских семей.

Автор:
Татьяна Гойденко