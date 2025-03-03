"Зимова єПідтримка" закончилась: на что украинцы тратили средства

Программа "Зимової єПідтримки" стала самой масштабной финансовой инициативой государства. За три месяца только в "Дії" более 12 миллионов украинцев подали заявки на получение 1000 гривен помощи.

Об этом сообщает "Дія".

Большинство средств украинцы потратили на покрытие первоочередных нужд. Наибольшую долю – 57% – направили на оплату коммунальных услуг. Значительное количество получателей тратило деньги на приобретение лекарств, украинских книг, а также донаты на поддержку ВСУ и благотворительность.

Все заявки, поданные до 28 февраля, будут проработаны, а выплаты засчитаны. Использовать полученные средства можно до конца 2025 года.

Программа разработана Министерством экономики в сотрудничестве с Минцифры и Минсоцполитики. В ее реализации также участвовало АО "Укрпочта", технический администратор информационной системы, расчетный банк и уполномоченные банки.

Напомним, в последний день зимы премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что почти 14,4 млн граждан воспользовались программой "Зимової єПідтримки", что является рекордом для государственной программы.

Он добавил, что, несмотря на завершение зимнего периода, некоторые инициативы в рамках "Зимової єПідтримки" продолжат действовать:

Ежемесячная доплата учителям – ее получают около 500 тысяч педагогов;

Бесплатное питание для учащихся начальной школы – им обеспечены свыше 1 млн детей;

– им обеспечены свыше Субсидии на оплату коммунальных услуг остаются в силе;

остаются в силе; Продолжается прием заявок на субсидии для ВПЛ на аренду жилья;

на аренду жилья; Расширяется программа "Доступные лекарства" .

. Популярностью пользуется программа "єКнига" – уже поступило более 108 тысяч заявок.

Шмыгаль также анонсировал новые программы поддержки украинских семей.