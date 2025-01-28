"Тысяча Зеленского": уже более 11 млн украинцев получили выплату

Более 12,6 млн украинцев подали заявки на помощь в рамках программы "Зимова єПідтримка", и уже более 11 миллионов получили выплату в размере 1000 гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Инициированная президентом программа демонстрирует высокую эффективность. Учитывая опыт реализации программы, мы совершенствуем инфраструктуру, через которую люди получают помощь от государства", — подчеркнул Шмигаль.

Как получить "Тысячу от Зеленского"

Средства будут начисляться через обновленную версию программы "Национальный Кэшбэк", а для получения необходимо оформить соответствующую карточку через приложение "Дія".

Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

Открыть приложение "Дія". Зайти в раздел "Национальный кэшбек". Выбрать опцию "Открыть карту для выплаты". Выбрать банк из предложенного списка для оформления карты.

Если уже есть карта "Национальный Кэшбэк", дополнительных действий не требуется — выплата поступит автоматически после запуска программы.

О программе

"Зимова єПідтримка", которая предусматривает выплату тысячи гривен каждому украинцу, по количеству заявлений превзошла все предыдущие программы поддержки в "Дії".

10 декабря 2024 года украинцы начали получать выплаты в рамках программы "Зиова э Пыдтримка", более известной, как "тысяча Зеленского". Вырученные средства можно потратить на военные облигации, оплатить коммунальные, медицинские и другие услуги, а также — задонатить на ВСУ.

Отметим, что МВД предупреждает о мошенниках, которые создают фейковые сайты для оформления выплат по программе "Зимова підтримка". Они выманивают данные банковских карт и воруют деньги.

Единовременное государственное пособие в размере 1 тысячи гривен будет предоставляться украинцам, которые находятся на территории Украины, в том числе детям. Все самое главное о программе поддержки – в инфографике Delo.ua.