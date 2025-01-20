"Тысяча Зеленского": украинцев предупредили о мошеннической схеме с фейковыми сайтами

В Министерстве внутренних дел предупредили о мошеннической схеме с фейковыми сайтами и аккаунтами для оформления тысячи гривен по программе " Зимова єПідтримка".

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как действуют злоумышленники?

По данным ведомства, мошенники создают фейковые сайты и аккаунты, где предлагают якобы государственные выплаты.

Злоумышленники просят перейти по ссылке и ввести данные банковской карты.

Затем они используют полученную информацию для списания средств с карточек.

Как защитить себя?

Чтобы защитить себя от мошенников, в МВД призывают не вводить на подозрительных сайтах данные карты, PIN-код, логин и пароль от интернет-банкинга, одноразовые пароли или коды из SMS.

Также украинцы призывают проверять информацию только на официальных ресурсах.

"Помните: банки и государственные учреждения никогда не просят данные ваших карточек через соцсети или посторонние сайты", — отмечают в МВД.

"Тысяча от Зеленского"

Ранее сообщалось, что 10 декабря украинцы начали получать выплаты в рамках программы "Зимова єПідтримка", более известной, как "тысяча Зеленского". Первые переводы в размере тысячи гривен уже поступают на банковские карты граждан, подавших заявления на ее получение.

Зимова єПідтримка", которая предусматривает выплату тысячи гривен каждому украинцу, по количеству заявлений превзошла все предыдущие программы поддержки в Действии. Услугой в приложении воспользовалось уже 9 328 370 человек, еще 2 миллиона получают помощь через "Укрпочту".

Единоразовая государственная помощь в размере 1 тысячи гривен будет предоставляться украинцам, которые находятся на территории Украины, в том числе детям. Все самое главное о программе поддержки – в инфографике Delo.ua.