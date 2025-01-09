Зеленский ответил на петицию об отмене выплат тысячи гривен каждому украинцу

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием пересмотреть программу выплат украинцам по тысяче гривен, которую в народе назвали " тысячей от Зеленского ".

Соответствующая информация опубликована в разделе петиций на официальном сайте Офиса президента Украины.

Зеленский поблагодарил автора петиции и всех, кто присоединился к ее подписанию, за то, что они заботятся о чрезвычайно важных для общества вопросах.

Президент подчеркнул, что запуск программы по выплате единовременного государственного пособия гражданам должен способствовать поддержке украинских семей в зимний период и оживлению спроса на украинские товары и услуги.

"Мной предложено премьер-министру Украины Денису Шмыгалю обеспечить проведение дополнительного анализа указанных в петиции проблемных вопросов с учетом результатов текущего мониторинга процесса внедрения программы на практике и проинформировать автора петиции о результатах", — отметил Зеленский.

На ответ президента уже отреагировал народный депутат Ярослав Железняк, который все время критиковал идею раздачи тысячи гривен каждому украинцу, и объяснял, как из-за повышения налогов государство заберет у вас те же деньги обратно.

"Немного сэкономлю время для чиновников — и просто напомню, что даже по их официальным расчетам эффект для экономики от программы стремительно приближается к нулю. А учитывая, что на этот праздник популизма уйдет 15 млрд грн, то это самое неэффективное использование денег даже по сравнению с другими программами. Ну а учитывая, что это деньги армии, то вообще дно", — подчеркнул нардеп.

По его мнению, в ответе на петицию забыли написать, что суть программы - спасать рейтинг власти. Но, как отметил Железняк, по данным последней социологии, этого не произошло.

Заметим, в петиции автор обращал внимание на недостатки программы, такие как непонимание источника финансирования и противоречие между повышением налогов и дополнительными расходами, вопросы целесообразности и эффективности использования этих ресурсов для массовых выплат всем гражданам, вместо целевого направления на более насущные нужды или поддержание уязвимых категорий населения.

"Тысяча от Зеленского"

Ранее сообщалось, что 10 декабря украинцы начали получать выплаты в рамках программы "Зимова єПідтримка", более известной, как "тысяча Зеленского". Первые переводы в размере тысячи гривен уже поступают на банковские карты граждан, подавших заявления на ее получение.

Заметим, часть средств, предусмотренных на развитие и разминирование бизнеса, будет направлена на поддержку людей в зимний период.

" Зимова єПідтримка", которая предусматривает выплату тысячи гривен каждому украинцу, по количеству заявлений превзошла все предыдущие программы поддержки в Дії. Услугой в приложении воспользовалось уже 9 328 370 человек, еще 2 миллиона получают помощь через "Укрпочту".

Единовременное государственное пособие в размере 1 тысячи гривен будет предоставляться украинцам, которые находятся на территории Украины, в том числе детям. Все самое главное о программе поддержки – в инфографике Delo.ua.