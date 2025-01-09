Зеленський відповів на петицію про скасування виплат тисячі гривень кожному українцю

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію із вимогою переглянути програму виплат українцям по тисячі гривень, яку в народі назвали “тисячею від Зеленського”.

Відповідну інформацію опубліковано в розділі петицій на офіційному сайті Офісу президента України.

Зеленський подякував автору петиції та усім, хто долучився до її підписання, за те, що вони опікуються надзвичайно важливими для суспільства питаннями.

Президент підкреслив, що запуск програми з виплати одноразової державної допомоги громадянам має сприяти підтримці українських сімей у зимовий період та пожвавленню попиту на українські товари й послуги.

"Мною запропоновано прем'єр-міністру України Денису Шмигалю забезпечити проведення додаткового аналізу зазначених у петиції проблемних питань з урахуванням результатів поточного моніторингу процесу впровадження програми на практиці й поінформувати автора петиції про результати", - зауважив Зеленський.

На відповідь президента вже відреагував народний депутат Ярослав Железняк, який весь час критикував ідею роздачі тисячі гривень кожному українцю, і пояснював, як через підвищення податків держава забере у вас ті ж самі гроші назад.

"Трохи зекономлю час для урядовців - і просто нагадаю, що навіть по їх офіційним розрахункам ефект для економіки від програми стрімко наближається до нуля. А враховуючи що на це свято популізму піде 15 млрд грн, то це найбільш неефективне використання грошей навіть порівняно з іншими програмами. Ну а враховуючи, що це гроші армії, то взагалі дно", - підкреслив нардеп.

На його думку, у відповіді на петицію забули написати, що суть програми рятувати рейтинг влади. Але, як наголосив Железняк, згідно даних останньої соціології, цього не сталося.

Зауважимо, у петиції автор звертав увагу на недоліки програми, такі як нерозуміння джерела фінансування та суперечність між підвищенням податків і додатковими витратами, питання щодо доцільності та ефективності використання цих ресурсів для масових виплат усім громадянам, замість цільового спрямування на більш нагальні потреби або підтримку вразливих категорій населення.

"Тисяча від Зеленського"

Раніше повідомлялося, що 10 грудня українці почали отримувати виплати в межах програми "Зимова єПідтримка", більш відомої, як “тисяча Зеленського”. Перші перекази у розмірі тисячі гривень вже надходять на банківські картки громадян, які подали заяви на її отримання.

Зауважимо, частину коштів, передбачених на розвиток бізнесу та розмінування, буде спрямовано на підтримку людей у зимовий період.

"Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату тисячі гривень кожному українцю, за кількістю заяв перевершила всі попередні програми підтримки в “Дії”. Послугою в застосунку скористалося вже 9 328 370 людей, ще 2 мільйони отримують допомогу через “Укрпошту”.

Одноразова державна допомога у розмірі 1 тисяча гривень надаватиметься українцям, які перебувають на території України, в тому числі дітям. Все найголовніше про програму підтримки – в інфографіці Delo.ua.