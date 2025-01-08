"Тисяча Зеленського": скільки українців подали заяви через "Дію"

"Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату тисячі гривень кожному українцю, за кількістю заяв перевершила всі попередні програми підтримки в “Дії”. Послугою в застосунку скористалося вже 9 328 370 людей, ще 2 мільйони отримують допомогу через “Укрпошту”.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Зимова єПідтримка в Дії - найшвидша послуга з отримання коштів у світі. Два кліки - і ви подали заяву. Усе технологічно, швидко й просто", - зауважив Федоров.

Він нагадав, що отримати виплату за програмою можна до кінця лютого. Гроші можна витрати на благодійність, спорт, оплату мобільного звʼязку, поштових послуг, а також купити українські ліки, оплатити комуналку, освітні, медичні, юридичні послуги та інше.

Зауважимо, понад 8 млн українців уже отримали кошти за програмою "Зимова єПідтримка", повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 7 січня.

Щоб отримати одноразову виплату, потрібно подати заявку через Дію чи банк-партнер і відкрити картку для виплат. Ще один спосіб отримати виплату — "Укрпошта". Він підійде тим, хто вже отримує пенсію та інші соціальні виплати.

"Тисяча від Зеленського"

Раніше повідомлялося, що 10 грудня українці почали отримувати виплати в межах програми "Зимова єПідтримка", більш відомої, як “тисяча Зеленського”. Кошти виплачуються приблизно протягом 10 робочих днів від подачі заявки.

Зауважимо, частину коштів, передбачених на розвиток бізнесу та розмінування, буде спрямовано на підтримку людей у зимовий період.

Нагадаємо, петиція із вимогою переглянути програму виплат українцям по тисячі гривень, яку в народі назвали “тисячею від Зеленського” зібрала понад 25 тисяч підписів. Тепер її зобов'язаний розглянути президент.

Одноразова державна допомога у розмірі 1 тисяча гривень надаватиметься українцям, які перебувають на території України, в тому числі дітям. Все найголовніше про програму підтримки – в інфографіці Delo.ua.

Куди українці витрачають кошти

Найчастіше витрачають "Зимову єПідтримку" на:

комуналку — 63 %;

мобільний звʼязок — 17 %;