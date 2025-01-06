"Національний кешбек": коли українцям нарахують кошти за грудень

У грудні українці накопичили 436 млн грн за програмою "Національний кешбек", що на 180 млн більше, ніж у листопаді. Виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року. Наразі активними користувачами програми є 4,5 млн громадян.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У відомстві зауважують, що виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року. Це повʼязано з особливостями бюджетного процесу.

У Мінекономіки нагадують, що кошти, отримані за програмою "Національний кешбек", — не оподатковуються.

За даними відомства, нині програмою активно користуються 4,5 млн громадян, серед яких:

молоді люди віком до 45 років — 57,4%;

люди середнього віку (від 45 до 60 років) — 22,4%;

люди старшого віку (60+) — 20,2%.

Нагадаємо, що за листопад, який став вже третім місяцем дії "Нацкешбеку", українці накопичили понад 250 мільйонів гривень (вдвічі більше, ніж місяцем раніше).

Як отримати кешбек?

Щоб своєчасно отримувати кешбек, важливо активувати картку "Національний кешбек" у застосунку Дія. Для цього потрібно перейти до розділу "сервіси", обрати "Національний кешбек" і вибрати наявну картку для виплат кешбеку.

Громадяни, які мають картку Національний кешбек, зможуть використати її також для отримання іншої допомоги від держави - "Зимова єПідтримка".

Кешбек у розмірі 10% нараховується за покупки українських товарів, доданих виробниками до спеціального переліку та придбаних у магазинах-учасниках програми.

У програмі "Національний кешбек" беруть участь провідні національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також значна кількість регіональних мереж і окремих магазинів. Кількість виробників, що приєдналися до програми також зросла і наразі становить 1665. Кешбек доступний на 360 тисяч товарів українського виробництва.

На що можна витратити кошти?

На оплату послуг — комунальних, медичних, освіту, транспорт, мобільний зв'язок, страхування тощо. Можна купити книги та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що продаються в торгових точках, зареєстрованих у програмі. Для зручності створено інтерактивні мапи аптек і книгарень. Також кешбек можна витратити на благодійність або задонатити на потреби ЗСУ.

Раніше повідомлялося, щоукраїнці найчастіше витрачають кошти "Національного кешбеку"на поповнення мобільного, оплату комуналки та інтернету.

Про те, як отримувати кешбек від держави, читайте в матеріалі Delo.ua.