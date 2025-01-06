"Национальный кэшбэк": когда украинцам начислят деньги за декабрь

В декабре украинцы накопили 436 млн грн по программе "Национальный кэшбэк", что на 180 млн больше, чем в ноябре. Выплата кэшбэка за декабрь и январь состоится в конце февраля 2025 года. В настоящее время активными пользователями программы являются 4,5 млн. граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В ведомстве отмечают, что выплата кэшбэка за декабрь и январь состоится в конце февраля 2025 года. Это связано с особенностями бюджетного процесса.

В Минэкономики напоминают, что средства, полученные по программе "Национальный кэшбэк", не облагаются налогом.

По данным ведомства, в настоящее время программой активно пользуются 4,5 млн граждан, среди которых:

молодые люди в возрасте до 45 лет — 57,4%;

люди среднего возраста (от 45 до 60 лет) – 22,4%;

люди старшего возраста (60+) – 20,2%.

Напомним, что за ноябрь, ставший уже третьим месяцем действия "Нацкешбэка", украинцы накопили более 250 миллионов гривен (вдвое больше, чем месяцем ранее).

Как получить кэшбэк?

Чтобы своевременно получать кэшбек, важно активировать карту "Национальный кэшбэк" в приложении Дія. Для этого нужно перейти в раздел "сервисы", выбрать "Национальный кэшбэк" и выбрать имеющуюся карту для выплат кэшбэка.

Граждане, имеющие карту Национальный кэшбэк, смогут использовать ее также для получения другой помощи от государства — "Зимова єПідтримка".

Кешбэк в размере 10% начисляется за покупки украинских товаров, добавленных производителями в специальный перечень и приобретенных в магазинах-участниках программы.

В программе "Национальный кэшбэк" принимают участие ведущие национальные торговые сети, аптеки, автозаправочные станции, а также значительное количество региональных сетей и отдельных магазинов. Количество присоединившихся к программе производителей также возросло и в настоящее время составляет 1665. Кеэшбэк доступен на 360 тысяч товаров украинского производства.

На что можно потратить деньги?

На оплату услуг — коммунальные, медицинские, образование, транспорт, мобильная связь, страхование и т.д. Можно купить книги и другую печатную продукцию, лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия украинского производства, продаваемые в торговых точках, зарегистрированных в программе. Для удобства созданы интерактивные карты аптек и книжных магазинов. Кэшбэк можно потратить на благотворительность или задонатить на нужды ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинцы чаще всего тратят средства "Национального кэшбэка" на пополнение мобильного, оплату коммуналки и интернета.

О том, как получать кэшбэк от государства читайте в материале Delo.ua.