"Тисяча Зеленського": українців попередили про шахрайську схему із фейковими сайтами

У Міністерстві внутрішніх справ попередили про шахрайську схему із фейковими сайтами та акаунтами для оформлення тисячі гривень за програмою "Зимова єПідтримка".

Про це повідомляє пресслужба МВС .

Як діють зловмисники?

За даними відомства, шахраї створюють фейкові сайти й акаунти, де пропонують нібито державні виплати.

Зловмисники просять перейти за посиланням і ввести дані банківської картки.

Потім вони використовують отриману інформацію для списання коштів із карток.

Як захистити себе?

Щоб захистити себе від шахраїв, у МВС закликають не вводити на підозрілих сайтах дані картки, PIN-код, логін і пароль від інтернет-банкінгу, одноразові паролі чи коди із SMS.

Також українців закликають перевіряти інформацію тільки на офіційних ресурсах.

"Пам’ятайте: банки та державні установи ніколи не просять дані ваших карток через соцмережі чи сторонні сайти", - наголошують у МВС.

"Тисяча від Зеленського"

Раніше повідомлялося, що 10 грудня українці почали отримувати виплати в межах програми "Зимова єПідтримка", більш відомої, як “тисяча Зеленського”. Перші перекази у розмірі тисячі гривень вже надходять на банківські картки громадян, які подали заяви на її отримання.

"Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату тисячі гривень кожному українцю, за кількістю заяв перевершила всі попередні програми підтримки в “Дії”. Послугою в застосунку скористалося вже 9 328 370 людей, ще 2 мільйони отримують допомогу через “Укрпошту”.

Одноразова державна допомога у розмірі 1 тисяча гривень надаватиметься українцям, які перебувають на території України, в тому числі дітям. Все найголовніше про програму підтримки – в інфографіці Delo.ua.