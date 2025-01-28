"Тисяча Зеленського": вже понад 11 млн українців отримали виплату

Понад 12,6 млн українців подали заявки на допомогу в межах програми “Зимова єПідтримка”, і вже понад 11 мільйонів отримали виплату в розмірі 1000 гривень.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ініційована президентом програма демонструє високу ефективність. Враховуючи досвід реалізації програми, ми вдосконалюємо інфраструктуру, через яку люди отримують допомогу від держави" - підкреслив Шмигаль.

Як отримати "Тисячу від Зеленського"

Кошти будуть нараховуватися через оновлену версію програми "Національний кешбек", а для отримання необхідно оформити відповідну картку через застосунок "Дія".

Для цього потрібно виконати наступні кроки:

Відкрити застосунок "Дія". Зайти у розділ "Національний кешбек". Обрати опцію "Відкрити картку для виплати". Обрати банк із запропонованого списку для оформлення картки.

Якщо вже є картка "Національний кешбек", додаткових дій не потрібно — виплата надійде автоматично після запуску програми.

Про програму

"Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату тисячі гривень кожному українцю, за кількістю заяв перевершила всі попередні програми підтримки в “Дії”.

10 грудня 2024 року українці почали отримувати виплати в межах програми "Зимова єПідтримка", більш відомої, як "тисяча Зеленського". Отримані кошти можна витратити на військові облігації, оплатити комунальні, медичні та інші послуги, а також - задонатити на ЗСУ.

Зауважимо, що МВС попереджає про шахраїв, які створюють фейкові сайти для оформлення виплат за програмою "Зимова єПідтримка". Вони виманюють дані банківських карток і крадуть гроші.

Одноразова державна допомога у розмірі 1 тисяча гривень надаватиметься українцям, які перебувають на території України, в тому числі дітям. Все найголовніше про програму підтримки – в інфографіці Delo.ua.