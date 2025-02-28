Майже 14,4 млн українців подали заявки за програмою "Зимова єПідтримка"

Майже 14,4 млн громадян скористалися програмою "Зимова єПідтримка", що є рекордом для державної програми.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це рекордні показники для державної програми, які продемонстрували її нагальність та важливість для наших людей", — підкреслив Шмигаль.

Прем’єр нагадав, що 28 лютого – останній день, коли можна подати заявку на виплату 1000 грн у межах програми. Водночас отримані кошти можна буде витрачати до кінця 2025 року.

Які програми продовжать діяти

Попри завершення зимового періоду, деякі ініціативи в межах "Зимової підтримки" продовжать діяти:

Щомісячна доплата вчителям – її отримують майже 500 тисяч педагогів;

Безкоштовне харчування для учнів початкової школи – наразі ним забезпечені понад 1 млн дітей;

– наразі ним забезпечені понад Субсидії на оплату комунальних послуг залишаються в силі;

залишаються в силі; Продовжується прийом заявок на субсидії для ВПО на оренду житла;

на оренду житла; Розширюється програма "Доступні ліки" .

. Популярністю користується програма "єКнига" – уже надійшло понад 108 тисяч заявок.

Шмигаль також анонсував нові програми підтримки українських родин. За його словами, весною уряд планує запроваджувати додаткові ініціативи, які допоможуть громадянам в умовах воєнного часу.

Нагадаємо, проєкт "Зимова єПідтримка" розроблено Міністерством економіки за участі Мінцифри та Мінсоцполітики. Учасниками проєкту є АТ "Укрпошта", технічний адміністратор інформаційної системи, фізичні особи, розрахунковий банк та уповноважені банки.

На що можна витратити кошти:

Допомогу можна використати для оплати комунальних послуг, медичних послуг, освіти, транспорту, мобільного зв'язку, страхування, а також для придбання книг, ліків та медичних виробів українського виробництва. Крім цього, 1000 гривень можна передати на благодійність або задонатити на потреби ЗСУ.