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Майже 14,4 млн українців подали заявки за програмою "Зимова єПідтримка"

Майже 14,4 млн українців подали заявки за програмою "Зимова єПідтримка"
28 лютого – останній день, коли можна подати заявку на виплату 1000 грн

Майже 14,4 млн громадян скористалися програмою "Зимова єПідтримка", що є рекордом для державної програми.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це рекордні показники для державної програми, які продемонстрували її нагальність та важливість для наших людей", — підкреслив Шмигаль.

Прем’єр нагадав, що 28 лютого – останній день, коли можна подати заявку на виплату 1000 грн у межах програми. Водночас отримані кошти можна буде витрачати до кінця 2025 року.

Які програми продовжать діяти

Попри завершення зимового періоду, деякі ініціативи в межах "Зимової підтримки" продовжать діяти:

  • Щомісячна доплата вчителям – її отримують майже 500 тисяч педагогів;
  • Безкоштовне харчування для учнів початкової школи – наразі ним забезпечені понад 1 млн дітей;
  • Субсидії на оплату комунальних послуг залишаються в силі;
  • Продовжується прийом заявок на субсидії для ВПО на оренду житла;
  • Розширюється програма "Доступні ліки".
  • Популярністю користується програма "єКнига" – уже надійшло понад 108 тисяч заявок.

Шмигаль також анонсував нові програми підтримки українських родин. За його словами, весною уряд планує запроваджувати додаткові ініціативи, які допоможуть громадянам в умовах воєнного часу.

Нагадаємо, проєкт "Зимова єПідтримка" розроблено Міністерством економіки за участі Мінцифри та Мінсоцполітики. Учасниками проєкту є АТ "Укрпошта", технічний адміністратор інформаційної системи, фізичні особи, розрахунковий банк та уповноважені банки.

На що можна витратити кошти:

Допомогу можна використати для оплати комунальних послуг, медичних послуг, освіти, транспорту, мобільного зв'язку, страхування, а також для придбання книг, ліків та медичних виробів українського виробництва. Крім цього, 1000 гривень можна передати на благодійність або задонатити на потреби ЗСУ.

Автор:
Тетяна Гойденко