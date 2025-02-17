"Зимова єПідтримка" та "Нацкешбек": 56% виплат пішли на оплату комунальних послуг

Українці спрямовують кошти державних програм "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек" на першочергові потреби. 56% від загальної суми витрат пішли на оплату комунальних послуг.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

56% отриманих коштів українці витратили на оплату комунальних послуг. Інша частина коштів була використана на мобільний зв’язок, ліки вітчизняного виробництва, книги, транспортні послуги та інші потреби.

Це сприяє не лише задоволенню базових потреб, але й підтримці українського бізнесу. Витрачені кошти залишаються в економіці, допомагаючи створювати робочі місця та наповнювати бюджет, що важливо для фінансування Сил оборони країни, , зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Про витрати українців

До найпопулярніших категорій витрат українців увійшли:

Комунальні послуги — 3,8 млрд грн (56% від усіх витрат).

Телекомунікації, зокрема мобільний зв’язок — 1,4 млрд грн.

Заклади харчування — 386 млн грн.

Ліки — 189 млн грн.

Комп’ютерні мережі та інформаційні послуги — 187 млн грн.

Благодійність — 177 млн грн.

Книжки та інша друкована продукція — 147 млн грн.

Залізничні пасажирські перевезення та громадський транспорт — 90 млн грн.

Кінотеатри — 47 млн грн.

Поштові послуги — 42 млн грн.

Кабельне, супутникове та інше платне телебачення й радіопослуги — 29 млн грн.

Основні цифри

Витрати за програмами "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек" охоплюють період з 25 жовтня 2024 року по 1 лютого 2025 року. За цей час українці витратили 6,7 млрд гривень з отриманих 9,6 млрд.

Станом на 17 лютого кількість заявок на виплату 1000 гривень, поданих через "Дію" та банки-партнери, досягла 12 мільйонів, з яких майже 3 мільйони — на виплати для дітей.

Проєкт "Зимова єПідтримка"

Проєкт "Зимова єПідтримка" розроблено Міністерством економіки за участі Мінцифри та Мінсоцполітики. Учасниками проєкту є АТ "Укрпошта", технічний адміністратор інформаційної системи, фізичні особи, розрахунковий банк та уповноважені банки.

На що можна витратити кошти:

Допомогу можна використати для оплати комунальних послуг, медичних послуг, освіти, транспорту, мобільного зв'язку, страхування, а також для придбання книг, ліків та медичних виробів українського виробництва. Крім цього, 1000 гривень можна передати на благодійність або задонатити на потреби ЗСУ.

Інтерактивні мапи аптек, книгарень та інших торгових точок, де можна витратити кошти, доступні на офіційному сайті програми.

Додамо, уряд прийняв рішення спрямувати додаткові 5 мільярдів гривень з резервного фонду державного бюджету для реалізації програми "Зимова єПідтримка".