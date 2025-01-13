"Тисяча Зеленського": на програму виділено ще 5 млрд грн з резервного фонду

Уряд прийняв рішення спрямувати додаткові 5 мільярдів гривень з резервного фонду державного бюджету для реалізації програми "Зимова єПідтримка".

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Усі заявки, подані українцями на отримання допомоги, будуть виконані. Люди отримають кошти, які зможуть витратити на комунальні, медичні, освітні та інші послуги, заявив Шмигаль.

Про зміни в програмі

Голова уряду також повідомив про зміни в програмі. Зокрема:

Вдосконалено механізм виплати коштів для осіб старше 60 років, людей з інвалідністю І та ІІ груп, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу через банки, а також для недієздатних осіб за заявкою їх опікунів. Ці громадяни отримають тисячу гривень через Укрпошту.

Урегульовано процес обміну інформацією між установами, які реалізують програму "Зимова єПідтримка", який сприятиме узагальненню даних та забезпеченню належного інформування українців.

Про "Тисячу Зеленського"

10 грудня 2024 року українці почали отримувати виплати в межах програми "Зимова єПідтримка", більш відомої, як "тисяча Зеленського". Отримані кошти можна витратити на військові облігації, оплатити комунальні, медичні та інші послуги, а також - задонатити на ЗСУ.

Шоумен та волонтер Сергій Притула повідомив, що українці вже почали пересилати 1000 гривень на ЗСУ.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський відповів на петицію із вимогою переглянути програму виплат українцям по тисячі гривень. Президент підкреслив, що запуск програми з виплати одноразової державної допомоги громадянам має сприяти підтримці українських сімей у зимовий період та пожвавленню попиту на українські товари й послуги.

Все найголовніше про програму підтримки – в інфографіці Delo.ua.