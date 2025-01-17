Українці отримають ще понад 3,3 млрд гривень за програмою "Зимова єПідтримка"

У період з 17 по 19 січня уряд виплатить понад 3,3 млрд гривень українцям у рамках програми "Зимова єПідтримка". Ці кошти отримають громадяни, які подали заявки через застосунок "Дія" з 12 грудня 2024 року до 14 січня 2025 року.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Загалом цього разу фінансова допомога буде виплачена 3 мільйонам 344 тисячам людей, серед яких майже 700 тисяч заявок стосуються виплат на дітей.

Таким чином, з урахуванням попередніх етапів, вже понад 9,7 мільйона українців отримають по 1000 гривень допомоги через "Дію", зокрема 2,4 мільйона заявок були оформлені на дітей. Крім того, 1,2 мільйона громадян уже отримали кошти через "Укрпошту".

У підсумку, майже 11 мільйонів українців отримають фінансову підтримку, що робить програму однією з найбільш популярних за весь час існування платформи "Дія".

Міністр економіки Юлія Свириденко наголосила, що фінансування програми забезпечено в повному обсязі, тому кожен, хто подав заявку, гарантовано отримає допомогу. Вона також зазначила, що українці, які ще не скористалися підтримкою, мають можливість подати заявку до кінця лютого 2025 року.

Як подати заявку через "Дію"

Для оформлення заявки в застосунку необхідно:

Авторизуватися в "Дії". У розділі "Сервіси" вибрати "Зимову єПідтримку". Ознайомитися з умовами програми та натиснути "Розпочати". Вказати, для кого призначена виплата (для себе чи дитини). Якщо заявка стосується дитини, потрібно додати її свідоцтво про народження. Вибрати рахунок для виплати або оформити картку через "Дію". Перевірити дані, підтвердити перебування в Україні та надіслати заявку.

Альтернативні способи подання заявки

Українці, які не користуються застосунком "Дія", можуть подати заявку через банки-партнери або "Укрпошту".

Через банк заявку можуть подати:

Люди віком від 65 років.

Особи, які відмовилися від РНОКПП через релігійні переконання.

Опікуни малолітніх чи неповнолітніх осіб.

Через "Укрпошту":

Люди віком від 60 років.

Недієздатні особи (заявку подає опікун).

Особи з інвалідністю I та II групи або отримувачі соціальної допомоги на дитину з інвалідністю.

Пенсіонерам і одержувачам соцвиплат через "Укрпошту" заявку подавати не потрібно — допомога нараховується автоматично.

На що можна витратити кошти

Допомогу можна використати для оплати комунальних послуг, медичних послуг, освіти, транспорту, мобільного зв'язку, страхування, а також для придбання книг, ліків та медичних виробів українського виробництва. Крім цього, 1000 гривень можна передати на благодійність або задонатити на потреби ЗСУ.

Інтерактивні мапи аптек, книгарень та інших торгових точок, де можна витратити кошти, доступні на офіційному сайті програми.

Додамо, уряд прийняв рішення спрямувати додаткові 5 мільярдів гривень з резервного фонду державного бюджету для реалізації програми "Зимова єПідтримка".